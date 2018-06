Guarda Civil impede furto de vasos de bronze do Cemitério e detém suspeitos

A GCM (Guarda Civil Municipal) evitou nesta madrugada o furto de dezenas de peças de bronze do Cemitério Municipal e deteve em flagrante os...

Compartilhe em suas redes sociais!

A GCM (Guarda Civil Municipal) evitou nesta madrugada o furto de dezenas de peças de bronze do Cemitério Municipal e deteve em flagrante os suspeitos do crime.

Por volta das 0h40, em patrulhamento no local, foi surpreendido um adolescente de apenas 14 anos pulando o muro lateral e saindo do interior do Cemitério. Ele foi detido e indicou é à GCM onde estariam ao menos 7 vasos de bronze, de tamanho grande. “O mesmo declarou ainda que no interior do Cemitério estariam seus comparsas, que estavam retirando as outras peças”, informou a Guarda.

Por isso foi realizada varredura no local indicado pelo adolescente e mais 17 estátuas religiosas de bronze, já retiradas das sepulturas, prontas para serem levadas próximo ao muro, foram localizadas.

Já na residência do mesmo estavam outros dois jovens, de 15 e 16 anos. Ambos estariam com o rapaz de 14 anos na prática de furto das referidas peças.

Os nomes e as descrições das roupas fornecidas pelo primeiro adolescente detido confirmava a versão que ele estava acompanhado por eles na hora do furto.

Todos foram detidos, conduzidos ao PS (Pronto Socorro) para exame de corpo delito e apresentados na Delegacia de Polícia Judiciaria.

O Delegado de Polícia Plantonista Tabajara Zuliani Santos determinou a lavratura do registro de Furto Qualificado.

Os adolescentes foram entregues aos seus responsáveis. As peças, num total de 17 imagens religiosas e 7 vasos de bronze, foram devolvidos ao administrador do Cemitério Municipal.