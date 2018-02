Guarda Civil encontra veículos depenados na zona rural

Manchete Segurança 13 de fevereiro de 2018 Tribuna do Povo

A Guarda Rural, unidade de patrulhamento da Guarda Civil de Araras encontrou nessa segunda-feira (12) três veículos depenados em dois lugares diferentes. No primeiro,...

No primeiro, os guardas encontraram escondido na mata um veículo GM/Celta, cor prata. De acordo com o comandante da Guarda, Carlos de Alencar Ramos, o automóvel estava com motor, sem rodas e queimado por dentro.

Nas cercanias, os patrulheiros encontraram o quadro de uma moto, segundo a GM, que também foi depenada no local. “Que inclusive é de difícil acesso. Todos os veículos foram furtados”, explicou Alencar.

O patrulhamento continuou e nas proximidades do bairro rural São Bento, zona norte de Araras, outros dois veículos foram encontrados. No local, foram encontradas as carcaças de um Fiat/Siena, cor prata, e de um Crossfox, cor branca. “Ambos, também, produto de furtos”, afirmou Alencar.

O material encontrado foi guinchado e encaminhado à Polícia Judiciária para identificação dos proprietários.

(Por Luca Campagna)