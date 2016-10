Grupos de Breno, Paulinho e Pedrinho elegeram três vereadores/cada; Bonezinho dois

Pelo novo formato da Câmara de Araras, quatro grupos políticos estão representados na Casa Legislativa, já que praticamente todos os candidatos a prefeito conseguiram...

Pelo novo formato da Câmara de Araras, quatro grupos políticos estão representados na Casa Legislativa, já que praticamente todos os candidatos a prefeito conseguiram emplacar representantes na Casa Legislativa. Apenas Du Severino (PTN) não elegeu vereadores coligados ao seu nome (pelo PTN e pelo PSOL). O grupo dele teve apenas 15 candidatos a vereador, enquanto os demais grupos tiveram, em cada coligação, de 20 a 22 vereadores.

Por isso, dentre os 11 vereadores eleitos, a divisão ficou a seguinte: três grupos têm três vereadores cada; e um grupo em depois vereadores, totalizando 11 nomes.

O primeiro grupo é formado por Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), Anete Casagrande (PSDB) e Eduardo Dias – Du (PHS); os três apóiam Pedrinho.

O grupo de Paulinho Nascimento (PSD) também conta com três nomes, mas parece menos coagulado: Baiano da Farmácia (PSD) foi o mais votado do grupo dele, mas outro nome forte do grupo, Jackson de Jesus (PROS), aparentemente também se mantém fiel ao governo Nelson Brambilla (PT), e já retomou até o posto de Secretário da Habitação. O terceiro nome do grupo de Paulinho é o de Carlos Jacovetti (Rede), que se coligou ao grupo do engenheiro próximo ao prazo final das convenções de campanha.

Principalmente o nome de Jackson poderia aumentar o grupo do atual governo, composto por Marcelo de Oliveira (PRB), Deise Olímpio (PSC) e Francisco Nucci Neto (PR). Assim, o grupo de Brambilla e de Breno Cortella teria quatro representantes, enquanto o de Paulinho ficaria com dois, apenas.

Já o grupo de Bonezinho Corrrochel (PTB) parece ter eleito dois ‘leais’ a seu nome. O primeiro, e evidente, é o da própria mãe, Regina Corrochel, enquanto o segundo é o do advogado José Roberto Apolari, que imputa a Bonezinho sua volta às eleições e a sua vitória nas urnas.

Caso todos os eleitos se mantenham fiéis aos grupos pelos quais foram eleitos, o cenário seria o seguinte: Pedro Eliseu, Anete Casagrande e Eduardo Elias – Du ao lado de Pedrinho Eliseu; Marcelo de Oliveira, Deise Olímpio e Francisco Nucci Neto ao lado de Breno Cortella e Nelson Brambilla; Romildo Borelli – Baiano, Carlos Jacovetti, Jackson de Jesus ao lado de Paulinho Nascimento; e Regina Corrochel e José Roberto Apolari ao lado de Bonezinho.

Votos por Coligação

Candidato do grupo Coligação % do total de votos Votos Grupo de Pedrinho PSDB/PMDB/DEM/PHS 24,40% 16.496 Grupo de Bonezinho PP/PTB/PRP/PE 14,97% 10.125 Gruno de Breno PRB/PMB/PR 12,95% 8.755 Grupo de Paulinho PSD/REDE 12,21% 8.253 Grupo de Paulinho PROS/PSB 11,28% 7.630 Grupo de Breno PSL/PSC/PDT 10,05% 6.794 Grupo de Breno* PT/PC do B/PSDC 6,64% 4.490 Grupo de Pedrinho* PV/PTC/SD/PT do B 4,43% 2.996 Grupo de Du Severino* PTN/PSOL 3,07% 2.076

* não atingiram o quociente eleitoral