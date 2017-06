Grupo promove loja de roupas grátis para moradores de rua

Voluntários do projeto The Street Store arrecadam roupas, calçados, cobertores, travesseiros e outras peças que serão doadas para pessoas carentes e moradores de rua...

Compartilhe em suas redes sociais!

Voluntários do projeto The Street Store arrecadam roupas, calçados, cobertores, travesseiros e outras peças que serão doadas para pessoas carentes e moradores de rua no próximo dia 2 de julho, na Praça Barão de Araras, Centro. A ação é a segunda a ser realizada na cidade.

O The Street Store é um coletivo formado por pessoas de todos setores da sociedade, sem ligação com denominações religiosas e clubes sociais. O objetivo principal é a ajuda ao próximo, enfatiza o idealizador da causa em Araras, Gabriel Masson.

Masson explica que conheceu a causa em 2015, quando participou em Rio Claro. “Conheci a iniciativa e trouxe em Araras no ano passado, acompanhado de uma amiga e muitos abraçaram a causa”, conta.

No ano passado, a loja de rua foi no Posto de Combustíveis Dallas Bremen, localizado no Jardim Buzolin, que disponibilizou o espaço. “Participaram diretamente 30 pessoas, sendo 100 indiretamente com doações e outros auxílios”, disse.

Gabriel explica que o The Street Store nasceu na África do Sul e se espalhou por outros países do mundo. Para este ano, o grupo ganhou apoio da Secom (Secretaria de Comunicação Social) e Secretaria Municipal da Cultura.

“Não temos ONG (Organização Não-Governamental) e não somos ligados à religião ou partido político. Somos apenas pessoas ajudando outras pessoas”, enfatiza. Ele fala ainda que o modelo foi inspirado na África, mas adaptado para realidade ararense.

“Os voluntários têm a flexibilidade de colaborar como puder, seja participando das triagens, do evento, doando roupas ou até mesmo nas tarefas do dia a dia como buscar doações e levá-las até o depósito”, disse.

Para saber como participar, basta acessar o grupo criado na página da rede social Facebook (The Street Store Araras). “A ideia é promover uma loja aberta de rua com doações de todos os gêneros” e emenda: “as doações são feitas por pessoas, empresas, instituições como Rotary Club, escolas particulares e públicas, escoteiros, igrejas e outros envolvidos na causa”, finaliza.

Quatorze postos de arrecadação estão espalhados pela cidade (veja box) e a The Street Store acontece no dia 2 de julho, às 10h, na Praça Barão de Araras.

Pontos de arrecadação

Papelaria Pataca

RR Motos

Chiquinho Games

Cafeteria Parada Obrigatória

Plenna Corretora de Seguros

Teldata Informática e Telecomunicações

Gaivota Fiat

J. Mahfuz

Casa Sônia

Hustler Skateshop

Boutique da Mabi

Energiseg Material Elétrico

Stúdio Vip

Up Store