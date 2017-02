Grupo promove diálogo de prevenção às drogas

Encontro semanal realizado há seis meses promove diálogo para prevenção às drogas na capela Santa Cruz, Centro. A iniciativa é dos integrantes da Comunidade...

Encontro semanal realizado há seis meses promove diálogo para prevenção às drogas na capela Santa Cruz, Centro. A iniciativa é dos integrantes da Comunidade Católica Vida Nova, que tem sede no Parque Tiradentes, zona leste.

Danilo Marçal, um dos integrantes, disse que a finalidade foi promover atividades na região central. “A comunidade existe desde 2008, mas antes apenas na zona leste. Porém, nossa iniciativa sempre foi expandir as atividades e a capela foi o local ideal”, explica.

Marçal disse que os encontros acontecem todas às quartas-feiras e pondera que o grupo é de acolhimento e não para tratar dependentes químicos ou seus familiares. “Nosso objetivo é incentivar e promover o diálogo com toda a sociedade na prevenção do uso das drogas e que também incluiu o álcool”, disse.

O grupo já conta com uma sede que funciona em uma casa localizada no Parque Tiradentes. “Lá, promovemos eventos, reuniões, encontros com jovens e também encontros com dependentes químicos”, afirma.

Além dos jovens, o grupo tem participação de pessoas de outras faixas etárias. “Já recebemos dependentes químicos e até familiares que buscam apoio para lidar com o problema”, explica.

Os encontros acontecem todas às quartas-feiras, a partir das 19h30, na capela Santa Cruz.