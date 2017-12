Grupo fiel Durante algumas votações na Câmara Municipal em 2017, o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) tem percebido que os resultados são incógnitas. Como Marcelo...

Durante algumas votações na Câmara Municipal em 2017, o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) tem percebido que os resultados são incógnitas. Como Marcelo de Oliveira não é visto como ‘firme’ junto ao governo, o grupo do prefeito estaria rearticulando para trazer junto a si os vereadores Romildo Borelli – Baiano (PSD) e Regina Corrochel (PTB). Baiano não é visto como oposição e Regina tem focado em críticas na Educação. Para agregar mais nomes no Legislativo, porém, seria preciso “abrir espaço” para os dois partidos no Executivo.

Aumento da desigualdade

Editorial recente da Folha de S. Paulo, de edição datada do final de novembro, mostra como estudo do Banco Mundial deixa claro que o Orçamento brasileiro contribuiu ainda mais para aumentar a desigualdade social brasileira. Isso porque, na Previdência Social, por exemplo, 35% da diferença entre contribuições e benefícios é destinado aos 20% mais abonados. O estudo aponta que aposentadorias de uma casta de servidores públicos que recebem do restante da população uma transferência estimada em 2% do Produto Interno Bruto.

Salários de marajás?

Ainda em editorial, a Folha de S. Paulo destaca que os salários da máquina pública no funcionalismo federal superam em 67% os do setor privado em média, “mesmo depois de considerado os níveis educacional, idade e experiência”. Segundo a pesquisa, “é a maior discrepância numa amostra de 53 países”. Para o Banco Mundial, a redução dessa diferença, ao menos pela metade (que seria possível com o congelamento de salários mais altos nos próximos anos), pouparia quase 1% do PIB, o que representaria cerca da metade do ganho esperado com a Reforema da Previdência em 10 anos. Claro que esse não é o único problema da máquina pública (e o próprio texto sugere ônus maiores aos mais ricos), mas há de se convir que seria no mínimo aceitável que funcionários públicos – principalmente os da União – recebessem salários equivalentes ao mercado. Seria justo com o contribuinte, acima de tudo, e com boa parte dos funcionários públicos de cargos mais ‘baixos’, que acabam recebendo salários aquém do justo.

Escola sem imprensa

A Tribuna foi surpreendida na última semana com uma determinação que teria partido da Secretaria de Educação do Município: as escolas municipais não podem mais permitir acesso à imprensa e seus dirigentes não têm autorização para conceder entrevistas sem antes haver crivo da pasta. A confirmação chegou a ser feita por diretores, que evidentemente não se identificam, temendo represálias. A medida preocupa, já que boa parte das vezes a intenção era – conforme feito outras vezes – mostrar projetos dos alunos e professores e tentativas das mais variadas instituições municipais de ensino em avançar no aprendizado. As escolas, como igrejas e clubes, são também base das comunidades, e a ideia é também mostrar como a melhora da condição de vida em uma região pode ter origem nas instituições de ensino. Evidentemente que isso não exclui o dever da imprensa em noticiar problemas, caso sejam detectados. E evidentemente que a proibição de entrada no espaço público não fará com que a Tribuna deixe de noticiar o que acontece nas escolas, seja para mostrar algo bem feito ou que precisa de mais atenção.

Segurança em conflito

Nas últimas semanas o clima ‘esquentou’ entre o secretário de Segurança Moisés Furlan e o diretor do Demutran (Departamento de Trânsito), Neto Tognasca. O problema do entrevero de ambos surgiu em uma divergência forte em relação a serviço simples de manutenção, a cargo do Demutran. Com o desentendimento entre a dupla, coube ao prefeito Pedrinho Eliseu uma palavra final. Porém, até Eliseu teria se surpreendido com ataques sofridos por Furlan e o clima que já não era dos melhores teria pesado ainda mais na Secretaria de Segurança – no melhor modelo “ou ele, ou eu”.

Novo estacionamento

Destaque até no Brasil pela grande oferta de carros de luxo, a concessionária automotiva Paíto segue com um interessante e ambicioso plano de expansão a todo vapor. Ao lado da atual loja está em construção um estacionamento maior, mais amplo e moderno, que – ao que se diz – seria equipado até mesmo com um heliponto, para que empresários de fora da cidade possam visitar a loja por helicópteros, sem necessidade de deslocamento terrestre. O ‘galpão’ está sendo construído exatamente entre a academia HZ e a atual loja do Paíto, na Avenida Dona Renata, mantendo a boa localização para acesso via avenida.

Indelicadeza

A postura de alguns ocupantes de cargos de segundo e terceiro escalões da Prefeitura na última semana virou tema de correntes entre opositores ao governo Pedrinho Eliseu (PSDB) nas redes sociais. Tudo porque alguns dos comissionados do governo Eliseu teriam postado “indiretas” a críticas sobre seus respectivos trabalhos à frente do poder público e não ficaram nem um pouco satisfeitos. O que gerou a “polêmica”, porém, é que para responder as críticas, alguns utilizaram palavras de baixo calão. Como soou deselegante a postura (apontada por alguns como grosseira), o fato também desagradou o alto escalão do governo municipal, que não quer se ver atacado sem razão pelas redes, mas também não quer ver respostas desnecessárias ou agressivas contra munícipes.

Não nos constranjam

Alguns dos vereadores de Araras fizeram coro ao pedir que os presentes não mencionem os que não estão presentes. Para alguns, é antiético esse tipo de chamamento. Marcelo de Oliveira e Regina Corrochel foram alguns que criticaram as “lamentações” de que eles não estiveram em homenagem recente feita na Câmara. O vereador Carlos Jacovetti (Rede) garantiu que, no caso dele, quando ele mesmo lamentou a ausência de alguns, isso ocorreu por ele entender a importância salutar de alguns eventos. Jacovetti deixou claro que, ao menos no caso dele, nunca foi a intenção “constranger” um ou outro colega de Casa.

Até breve?

Ao menos essa foi a expressão utilizada pelos proprietários da Rede Tiradentes de Supermercados ao anunciar, oficialmente, a saída da rede do segmento em Araras. Os antigos proprietários do Tiradentes, de fato, não deixam de ter participação no ramo, já que o Supermercado Jaú Serve vai apenas “arrendar” a loja do Centro. No Pague Menos (lojas do hiper e do José Ometto) a parceria já existe. Mesmo assim, o fim de uma loja com o “nome Tiradentes” é simbólica e causa até certa comoção. Ainda assim, com o “até breve” da rede, cria-se a expectativa de quem nos próximos anos a rede, que já foi a maior de Araras há poucos anos, volte ao mercado da cidade com outras lojas. Será?

TORPEDO

“Acho que ser realista é melhor do que ser muito otimista”.

Do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), sobre a dificuldade do Congresso em aprovar a Reforma da Previdência.