Grupo Bom Pastor realiza Café entre Amigos

O Grupo Bom Pastor realizou no último sábado, dia 22 de julho, um encontro com seus associados para mais uma edição do Café entre Amigos, na sede da unidade de Araras, no Centro da cidade.

Na ocasião, os presentes participaram do sorteio de vários prêmios e puderam conferir as instalações da empresa, os novos benefícios e promoções, e a apresentação de alguns veículos que compõem a frota de luxo do Grupo Bom Pastor, incluindo a Limousine Funeral Car.

“Foi um encontro entre amigos mesmo, além de uma boa oportunidade aos nossos associados tirarem algumas dúvidas dos planos oferecidos”, comentou o coordenador da unidade Araras da Bom Pastor, Felipe Augusto, da unidade de Araras. A Bom Pastor tem 33 lojas espalhadas pelo Brasil.