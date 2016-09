Greve dos bancários aumenta procura nas casas lotéricas

Em greve há 12 dias, a greve dos bancários provoca aumento do número de pessoas que procuram as casas lotéricas para pagamento das contas....

Em greve há 12 dias, a greve dos bancários provoca aumento do número de pessoas que procuram as casas lotéricas para pagamento das contas. O Sindicato dos Bancários de Rio Claro e Região informa que durante a semana foram realizadas rodadas de negociação, mas a categoria não chegou a acordo com os banqueiros e o movimento continua.

Durante a primeira semana da greve – compreendida nos dias 6, 8 e 9 de setembro – o aumento do atendimento nas casas lotéricas passou de 30%. Tribuna apurou em quatro lotéricas que o aumento foi significativo, principalmente na primeira semana, mas reduziu na última semana.

A situação tende a piorar nos próximos dias, pois a greve nacional não tem data para ser encerrada por enquanto, já que banqueiros e bancários não chegam a um acordo. Tribuna apurou que em Araras nenhuma agência funcionou durante a semana, diferentemente de outras do Banco Bradesco que chegaram a abrir por um período em algumas cidades vizinhas.

Essa informação foi confirmada pelo Sindicato dos Bancários de Rio Claro e Região, que disse que “as agências foram abertas em algumas cidades pequenas devido à pressão das gerências”.

Sem atendimento, os ararenses buscam alternativas para quitarem suas contas e evitar pagamento de juros. As casas lotéricas são as principais alternativas, mas nem todas as contas podem ser pagas. De acordo com apuração feita pela Tribuna, cada cliente pode efetuar pagamento de contas que chegam até R$ 2 mil, desde que os boletos ou carnês – que incluem fatores de cartões – sejam da Caixa Econômica Federal.

Caso os carnês ou faturas sejam de outros bancos (Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e outros) cada cliente pode efetuar o pagamento com limite de R$ 700 e, se a conta estiver vencida, o valor não é recebido. Além das casas lotéricas, algumas lojas e supermercado também oferecem serviços para pagamentos, mas a reportagem não conseguiu contato durante a semana.

Bancários reivindicam reajuste salarial de 14,78%

Segundo os bancários, as principais reivindicações são reajuste salarial de 14,78%, dos quais 5% de aumento e 9,31% de reposição da inflação, reposição das perdas dos vales-alimentação e refeição e na PRL (Participação nos Lucros e Resultados), piso salarial de R$ 3,9 mil, ampliação das contratações, proteção aos empregos e melhoria geral das condições de trabalho.

A Febraban (Federação Nacional dos Bancos) ofereceu aos bancários reajuste de 6,5% no salário e nos auxílios refeição, alimentação, creche, mais R$ 3 mil de abono, mas não houve acordo e a proposta foi rejeitada pela categoria.

De acordo com a Contraf (Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro), a proposta patronal representa uma perda real de quase 3%. Já um dos maiores sindicatos da categoria, o de São Paulo, filiado à CUT (Central Única dos Trabalhadores), informa que a proposta dos patrões significaria também, em um ano, uma perda de R$ 436,39 nos vales-alimentação e refeição, levando em conta a projeção da inflação.

Antes da deflagração da greve, a categoria pretende realizar uma nova assembleia para ver se os patrões farão uma contraproposta. “A Fenaban (Federação Brasileira de Bancos, que integra a Febraban e representa os associados em todas as questões trabalhistas) tem até o dia 5 para se manifestar, caso contrários os bancários vão parar”, diz a presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Juvandia Moreira, que é uma das coordenadoras do Comando Nacional.

Em nota, a Febraban alega que a proposta patronal representa ganho superior à inflação na remuneração do ano da grande maioria dos funcionários do sistema bancário. “Somados o abono e o reajuste, a proposta representa um aumento, na remuneração, de 15% para os empregados com salário de R$ 2,7 mil, por exemplo. Para quem ganha R$ 4 mil, o aumento de remuneração será de 12,3%; e, para salários de R$ 5 mil, equivale a 11,1%”, alega a entidade, argumentando que o setor “continua sendo o empregador de maior qualidade no mercado de trabalho, pelas condições de trabalho, oportunidades de carreira e remuneração, acima da média de outras categorias”. (TP)