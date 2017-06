Grêmio resgata história da Escola Maria Rosa

Uma minuciosa pesquisa do grêmio da EE Professora Maria Rosa Nucci Pacífico Homem, Parque das Árvores, pode permitir a criação do primeiro acervo histórico...

Uma minuciosa pesquisa do grêmio da EE Professora Maria Rosa Nucci Pacífico Homem, Parque das Árvores, pode permitir a criação do primeiro acervo histórico da escola em 30 anos. O trabalho de formiguinha começou há apenas 20 dias e duas familiares da patronesse foram localizadas.

A coordenadora Márcia Arnosti Siqueira explica que a pesquisa tem como base um projeto da Secretaria de Educação de São Paulo. “Assistimos uma vídeoconferência sobre o assunto e o grêmio ficou interessado, logo começou a pesquisa”, relata.

Perguntas como “quem foi Maria Rosa” e o “motivo da escola ter recebido este nome” podem ser respondidas nos próximos meses, algo que até o momento é praticamente desconhecido pela comunidade escolar e moradores dos bairros da região.

“Gosto da escola e moro perto dela, mas não sei da sua história e quero conhecer como foi a vida da patronesse”, disse Davi Luan, estudante do 3º ano do ensino médio e integrante do grêmio.

Quem encabeça a galera no processo de investigação é o aluno do 1º ano do ensino médio, Rodolfo Felipe da Silva Cândido. “Há cinco anos estudo na escola e sempre tive curiosidade em saber o motivo da sua origem”, revela.

Rodolfo e os demais alunos buscam informações em fotos e relatos da época, mas também contam com a ajuda da tecnologia. “Criamos a página da escola no Facebook e moradores e estudantes que guardam alguma foto de época podem entrar em contato”, explica Márcia.

A vice-diretora Keli Nardi cita o material já descoberto pelos alunos. “Os moradores mais antigos contam que a escola foi construída em mutirão e também descobrimos que a dona Maria Rosa era da cidade de São Paulo e veio para Araras para trabalhar em uma fazenda”, conta.

Márcia emenda que Maria Rosa era conhecida de forma carinhosa por “dona Lolita” e seu desejo pela educação era alto. “Contam que ela visitava todas as casas das fazendas para pedir aos pais e mães que matriculassem seus filhos na escola, o que não era comum para a época”, disse. “O desejo dela era democratizar a educação, já naquela época”, emenda Nardi.

Moradores e ex-estudantes que guardam fotos de época ou podem relatar fatos sobre a escola podem entrar em contato pelo telefone 3542-3881.