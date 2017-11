Gratas recordações… Ele foi um jogador extraordinário

Vou atender o assíduo leitor da coluna, José Antonio, e lembrar do jogador argentino Luiz Villa, que atuava pelo Palmeiras, e do atacante Luizinho,...

Compartilhe em suas redes sociais!

Vou atender o assíduo leitor da coluna, José Antonio, e lembrar do jogador argentino Luiz Villa, que atuava pelo Palmeiras, e do atacante Luizinho, o Pequeno Polegar, do Corinthians, entre as décadas de 1940 e 1950.

Luizinho era um jogador extraordinário. Os mais idosos, isto é, as pessoas dessa época, devem recordar desse notável jogador que sacudia a torcida corintiana com suas fintas, com seus dribles desconcertantes, principalmente nos derbys contra o Palmeiras e o São Paulo.

Naquela época fazia parte daquela plaide de jogadores nomes como Cabeção, Idário, Nelsinho, Roberto, Alam, Colombo, Claudio, Baltazar, Carbone e outros. Não é nossa invenção, mas é só perguntar para o pessoal da época que vão confirmar. Palmeiras e Corinthians frente a frente; Luizinho do lado do Corinthians e Luiz Villa, pelo time do Palmeiras. O Pequeno Polegar, naquele jogo, estava com o diabo no corpo. Deu tantas fintas no jogador palmeirense, inclusive uma em que passou a bola entre as suas pernas e foi buscá-la adiante, enquanto a torcida corintiana se deliciava. Luizinho ficou sentado em cima da bola, esperando o argentino chegar para continuar o espetacular lance.

Reminiscências Esportivas traz essa recordação para matar a saudade do grandioso futebol brasileiro do passado. Hoje, Luizinho deve estar tomando parte de uma seleção de craques, e com certeza assistindo o taipe desse jogo, pedindo desculpa a Luiz Villa. O Pequeno Polegar faleceu no dia 17/01/98. A ele, as homenagens da torcida corintiana nesse nosso Cantinho de Saudades.

Luiz Villa – La Plata/Argentina – nasceu em 19/05/192l. Era um centromédio enorme que entrou para o folclore como jogador diante do baixinho Luizinho, do Corinthians, sentado na bola.

Injustiçado, Luiz Villa foi jogador clássico, que chegou a defender a seleção do seu país. Fez sua estreia no Palmeiras em Campinas, contra o Guarani, quando o Palmeiras venceu por 4 a 0, jogando com Oberdan, Turcão, Sarno, Luiz Villa, Salvador,e Waldemar Fiúme, Nestor, Rodrigues, Montanholli, Jair e Brandãozinho. Em 1950, foi campeão paulista pelo Palmeiras, ano em que o Palmeiras venceu o São Paulo por 4 a 3, com 3 gols de Lula, cobrando falta. Em 1951, Luiz Villa foi Campeão Mundial pelo Palmeiras. Assim espero ter atendido o santista José Antonio.

Inauguração do Limeirão

No dia 30 de janeiro de l977, mais de 40 anos são passados, a vizinha cidade de Limeira amanhecia toda engalanada. O calendário assinalava com letras maiúsculas a festa da inauguração do seu belíssimo estádio de futebol, o gigante Estádio Major Levy, mais conhecido como Limeirão, com capacidade para 35.000 pessoas sentadas. 40 anos são passados.

Naquele dia, a Internacional recebia a visita do timão do SC Corinthians Paulista. Atendendo gentil convite, estive presente com toda equipe esportiva da Centenário, dando total cobertura nas festividades esportivas do Limeirão. A região limeirense estava em festa, pois tinha a oportunidade de ver em campo as principais equipes do futebol brasileiro.

Agradecimentos

A família de Luiz Curtulo, agradecendo a homenagem em Cantinho de Saudades. Pavanzinho e Mário Francischini, pelas homenagens em Reminiscências Esportivas. Antonio Aparecido Álvarez, Tadeu Mazon, entre outros, parabenizando a coluna.