Grande indústria Em meio a tantas notícias agitando os bastidores da política brasileira, uma notícia considerada bastante positiva deve animar os ararenses nas próximas...

Em meio a tantas notícias agitando os bastidores da política brasileira, uma notícia considerada bastante positiva deve animar os ararenses nas próximas semanas. Uma indústria de grande porte estaria em negociação intensa com a administração municipal para implantação de uma unidade em Araras, que poderia gerar cerca de 800 empregos. O martelo estaria muito próximo de ser batido, mas não houve, até agora, qualquer anúncio por parte do governo, que só deverá fazê-lo quando o negócio estiver sacramentado. A proposta condiz com a política do prefeito Pedrinho Eliseu, que tem focado sua atuação na tentativa de atrair o máximo de indústrias à cidade. A ideia do prefeito é que mais indústrias geram mais empregos e aumentam a arrecadação de impostos, mesmo que a longo prazo.

Centenas de casos

A Tribuna vem noticiando, insistentemente, a situação do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) que, durante as últimas semanas, teve caso muito similar ao seu julgado no STF (Supremo Tribunal Federal). A situação tem importância tão grande que o próprio prefeito estava acompanhando, minuto a minuto, o julgamento de caso que poderia refletir em sua situação como administrador da cidade. A abordagem feita pela Tribuna foi mais um meio para deixar o leitor a par de todas as possibilidades. A situação é de tamanha importância que o Jornal Nacional, da TV Globo, fez matérias longas no horário nobre da TV brasileira nos dias de julgamento. Na semana passada a matéria, mesmo sem julgamento concluído, durou mais de 5 minutos na TV. A de quarta-feira última perdurou por 3 minutos – tempo considerável no jornal televisivo de maior audiência do país.

Acompanhou

O prefeito Pedrinho Eliseu estava em Brasília/DF no dia em que o processo de repercussão geral que afeta diretamente seu caso foi julgado no STF (Supremo Tribunal Federal), quarta-feira. Houve até quem especulasse que a ida dele teria correlação com o julgamento do caso, mas uma coisa não tem qualquer relação com a outra e foi mesmo uma mera coincidência. Tanto o foi que no momento que o Supremo julgava o caso, o prefeito estava se preparando para embarcar de volta a Araras. Faltou pouco para que o prefeito não tivesse que estar em pleno voo enquanto o caso que o interessava seguia em julgamento.

Nova Executiva

O PSDB de Araras deve ter alterações importantes neste final de semana. Será eleita a nova chapa do partido. Apenas uma chapa formada por 39 pessoas vai concorrer na eleição deste domingo – a ser realizada às 9h. A chapa única deve definir Elcio Rodrigues como presidente do partido na cidade (hoje ele preside do TCA), e o prefeito Pedrinho Eliseu como vice-presidente. A vereadora Anete Casagrande seria indicada a líder da bancada e o tesoureiro ainda estaria indefinido (cogita-se o nome do secretário Bruno Roza, com bom trânsito no partido e na administração municipal, mas nada está definido). Fazem parte da nova Executiva o vice-prefeito, Luiz Emílio Salomé, além de Carleto Denardi (ex-presidente da legenda), Lucas Campagna e Alexandre Castagna. A assembleia geral, além de eleger a chapa, deve servir para dar posse a nomes do PSDB Mulher, Juventude e Sustentabilidade.

Feliz?

Nomes ligados ao prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) garantiram que a nomeação de Bonezinho Corrochel (PTB) a cargo considerado importante no governo João Doria, em São Paulo, não teria incomodado em nada o prefeito. Há quem defenda que a nomeação até “agradou” o governo municipal em certa medida – que agora não se sentiria pressionado a uma pretensa nomeação de Corrochel em Araras para trazer para si apoio do PTB local. O governo municipal ainda teria descartado temor de que a nomeação por Doria pode “projetar” um eventual adversário, entendendo que “as eleições estão muito distantes”. Um nome do segundo escalão do governo, do PTB, chegou a citar ainda no sábado passado que “Pedrinho e todos da administração ficaram felizes” com a situação.

Ponto negativo

A falta de divulgação prévia de belíssima e justa homenagem à Guarda Municipal de Araras pelos seus 50 anos pegou de surpresa até mesmo veículos de imprensa de Araras. A Tribuna, por exemplo, não noticiou com antecedência o evento justamente por sequer ter sido informada sobre a homenagem – que aconteceu na terça-feira, no Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo. O curioso é que o evento acabou contando, maciçamente, com guardas municipais na plateia. Além de guardas, políticos, comissionados e assessores, pouquíssimas pessoas foram vistas na homenagem realizada no Teatro, que merecia maior destaque ante a importância da Guarda para o dia a dia do ararense.

Paulinho Nascimento

Com a situação sobre a permanência do prefeito de Araras no cargo ainda ‘sub judice’, alguns de seus “opositores” já têm se movimentado na tentativa de montar uma coalizão oposta à base do governo. A ideia de alguns seria que se a cidade passasse mesmo por eleições suplementares, Paulinho Nascimento fosse um dos fortes candidatos. O problema é que Paulinho saiu do PSD em maio deste ano e não se sabe se haveria algum problema para ele entrar noutra legenda e poder concorrer. O engenheiro alcançou bom número de votos em 2016 – ele foi escolhido por 14.137 ararenses – e ficou em segundo lugar no pleito do ano passado.

Não somos base!

O manda-chuva do PTB, considerado nome mais influente da legenda, deputado estadual Campos Machado, gravou durante a semana um vídeo ao lado da vereadora Regina Corrochel (PTB) que serviu para ‘cutucar’ o colega de partido dela, o também vereador José Roberto Apolari. Apesar de ambos estarem no mesmo partido, as linhas são opostas, e Apolari é líder de governo, enquanto Regina é oposição. Machado foi incisivo ao citar que “o PTB não faz parte da base” em Araras, indicando que Regina seria a representante do PTB “legitimada” por ele na cidade. A indireta de Campos Machado também serve para indicar, de forma ainda mais explícita, o ‘racha’ no partido em Araras.

Zona azul

A situação da zona azul de Araras tem irritado, com bastante razão, alguns motoristas. A constatação é de que as placas que sugerem venda de tíquetes nos antigos parquímetros, hoje em desuso, permanecem. Além disso, quem está na rua e não tem internet disponível, pouco sabe quais estabelecimentos vendem o bilhete da zona azul. Outra reclamação é de que motoristas foram multados sem saber que o local, mal demarcado, seria zona azul. Houve tempo para que o sistema, agora municipal, fosse organizado. Mas, ao que parece, ainda há muito o que ser feito.

TORPEDO

“Jamais me defrontei por uma ação jurídica tão constrangedora para o Supremo como esta”

Do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Melo, que considerou absurda a hipótese de que quem foi condenado a três anos de inelegibilidade tenha que cumprir oito anos de inelegibilidade.