Grande incêndio destrói área do Bosque Ararinha

Grande incêndio destruiu cerca de 40 mil m² (metros quadrados) de vegetação nativa do Bosque José Fernandes de Mattos (Ararinha), que fica na zona leste. Equipe do Corpo de Bombeiros precisou de duas horas para controlar as chamas, que assustaram moradores de bairros como o Jardim Morumbi, Parque Dom Pedro e Parque Tiradentes.

O tempo seco, temperatura alta – 32º – e ventos quentes e fortes contribuíram para o alastramento rápido das chamas. Moradores relataram para Tribuna que as chamas começaram pouco depois do meio dia, e o Corpo de Bombeiros foi acionado e atendeu rapidamente a ocorrência.

As chamas começaram no trecho do bosque que fica na Rua Armindo dos Santos Muniz, Parque Dom Pedro, mas rapidamente atingiu outra área que fica na Rua José Kauffman, no Parque Tiradentes.

Segundo o sargento do Corpo de Bombeiros, Valdemir Franzini, a área afetada é muito grande e a mata fechada dificultou o acesso dos cinco soldados que trabalharam no local para controlar as chamas. Foram necessários dois caminhões da corporação, além de um caminhão-pipa fornecido pelo Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente).

“Com o calor e o tempo seco as chamas se alastram rapidamente pela mata, que está seca. O combate às chamas foi prejudicado pelo acesso, pois o bosque é cercado e nossos caminhões não podem entrar”, disse Franzini.

Por volta das 15h as chamas foram controladas, mas fumaça e algumas labaredas ainda era vista saindo do interior da mata. “O fogo entrou cerca de 100 metros mata adentro, o que prejudicou ainda mais o combate”, afirma Franzini. No total, foram necessários de 6 a 10 mil litros de água para apagar as chamas.

Sem chuva há dois meses, queimadas são diárias

O sargento Franzini disse para Tribuna que todos os dias o Corpo de Bombeiros atende chamadas de incêndios na cidade. O mês de agosto é considerado o mais seco, mas neste ano a situação é mais grave devido ao mês de julho, que fechou com zero de chuva – algo atípico, conforme informa a Climatologia do CCA/Ufscar (Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de São Carlos).

“Pedimos para que a população adote cuidados para evitar incêndios. Se for limpar um terreno, retire o mato do local para que este não fique seco e pegue fogo. Tome cuidado também com bitucas de cigarro e outros produtos que podem contribuir para incêndios”, orienta o sargento.

Durante combate ao incêndio, populares relataram para Tribuna que solicitaram limpeza do bosque para a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais. Toda ocorrência foi acompanhada pela diretora do DMA (Departamento de Meio Ambiente), ligada à pasta, Raquel Eliana Metzner.

Questionada sobre a limpeza, Metzer explicou que por ser uma APP (Área de Preservação Permanente), o bosque não pode passar por alterações e nem receber retirada de mato e outras vegetações, mesmo com a seca. “É como uma floresta e ele precisa ser mantido sem a ação humana”, explica.