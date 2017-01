Grande final Neste domingo, AE São João e EC José Ometto decidem o título do Campeonato de Futebol Amador de Araras. O jogo será...

Grande final

Neste domingo, AE São João e EC José Ometto decidem o título do Campeonato de Futebol Amador de Araras. O jogo será no Estádio Joel Fachini (Comercial), a partir das 10h. As duas equipes chegaram na final de forma invicta e prometem fazer um grande jogo. Por outro lado, a festa nas arquibancadas também promete, uma vez que o São João tem uma das torcidas mais fieis da cidade, enquanto que o José Ometto tem na sua torcida um verdadeiro décimo segundo jogador. Quem vai levar a melhor? Zona Norte ou Zona Leste? Imperdível.

É o Cara

Técnico da seleção brasileira desde junho do ano passado, Tite extrapolou as fronteiras do esporte como exemplo de liderança e foi escolhido pela revista “Você S/A”, voltada para executivos, para estampar a capa deste mês. A publicação destaca os resultados conseguidos pelo técnico e o estilo do treinador, definido como um gestor com lições preciosas para qualquer um que queira aprender a gerir pessoas. Na capa, a manchete “As lições de liderança de Tite” chama para um dos principais temas abordados. Tite falou sobre a missão de assumir o comando do Brasil em um momento delicado e deu dicas que servem também para o mundo dos negócios. Aos 55 anos, ele se disse realizado profissionalmente.

Com moral

Anunciado com pompa no Manchester City, na semana passada Gabriel Jesus estreou na reta final do importante confronto contra o Tottenham e teve oito minutos intensos em campo, com direito a uma cabeçada para fora e um gol anulado. Por isso, o brasileiro segue gerando expectativa na torcida e na imprensa inglesa, que questionou a Pep Guardiola em entrevista coletiva na última sexta-feira se o brasuca receberá uma nova oportunidade contra o Crystal Palace, neste sábado. O comandante, porém, fez mistério.

Novela

O Corinthians aguarda para o fim desta semana uma resposta de Didier Drogba. Depois de conversar com o presidente Roberto de Andrade, o veterano atacante se comprometeu em dar uma posição ao clube sobre se aceita ou rejeita a proposta feita pelo Timão. A diretoria do Timão quer encerrar logo as negociações. As tratativas já duram mais de duas semanas e criaram uma enorme expectativa entre os torcedores. Caso o negócio seja concluído com êxito, o clube prepara uma grande festa na apresentação do goleador marfinense, provavelmente na arena. O clube, porém, ainda está dividido. Enquanto o departamento de marketing se mostra otimista no acerto, o do futebol não acredita que haverá acordo.

Sem samba

A festa de lançamento da candidatura de Leila Pereira ao Conselho Deliberativo do Palmeiras não terá mais uma apresentação da escola de samba Mancha Alvi Verde. Como o evento será realizado em um hotel, a presidente da Crefisa e da Faculdade da Américas voltou atrás na escolha. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da candidata. A celebração, que ocorrerá na semana que vem, no dia 1º de fevereiro, será restrita a convidados.

Exportação

O jornal italiano Corriere Sport cogita o interesse do Lazio por três jogadores brasileiros para reforçar seu elenco. O negócio, que poderia ser concretizado já nesta janela de transferências, é o do atacante Jonathan Cafu, ex-São Paulo e Ponte Preta, que tem se destacado pelo Ludogorets, da Bulgária. Ainda conforme a publicação, o zagueiro Rodrigo Caio, do São Paulo, e o volante Walace, do Grêmio, seriam opções para o segundo semestre, ambos valorizados pelo ouro olímpico no Rio.