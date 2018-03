Graças a áreas como Saúde e Educação, mulheres ocupam 68% dos cargos no serviço público municipal

Levantamento realizado pelo setor de RH da Prefeitura de Araras ajuda a mostrar que as mulheres vêm ganhando espaço no serviço público municipal. Na...

Levantamento realizado pelo setor de RH da Prefeitura de Araras ajuda a mostrar que as mulheres vêm ganhando espaço no serviço público municipal.

Na Administração Municipal da Prefeitura local os dados divulgados na manhã de quinta-feira (8) pelo setor de Recursos Humanos aponta que elas são maioria entre os funcionários públicos. Apesar disso, ainda predominam mulheres em funções geralmente associadas a elas – a Secretaria da Educação, por exemplo, tem 90% de mulheres dentre empregados, justamente porque é nessa área que predominam as professoras – o número de professores e diretores é eminentemente menor.

Áreas como Segurança Pública (com 80% de homens na Prefeitura local), Serviços Públicos (91% de homens), Esporte (70% de homens), Obras e Comunicação (ambas com 85% de homens) demonstram que em alguns setores a entrada das mulheres permanece ‘incomum’.

Mesmo assim nota da Prefeitura garante: hoje muitas mulheres do serviço público municipal desempenham, muitas vezes, funções em que ainda são consideradas “de homens”.

No geral o público feminino representa 68% dos servidores públicos municipais – o equivalente a 2.497 funcionárias nas mais diversas áreas do Governo Municipal. Juntos, os homens somam 1.179 servidores – 3.678 no total. O balanço contabilizou apenas setores da administração direta – estão excluídas, portanto, desses dados às autarquias que integram a Prefeitura, como Saema, TCA e Araprev.

A Secretaria Municipal de Educação ainda é o setor que mais concentra mulheres: 89,1%. Dos 1.852 funcionários da pasta, elas somam 1.650 – os homens são apenas 202. Na Secretaria de Saúde o público feminino também é maior que o masculino: 65,9%. Ao todo, são 766 funcionários, sendo 505 mulheres e 261 homens.

Na Secretaria Municipal de Habitação também, elas são: 80%. Nessa pasta são apenas 5 funcionários: 4 são mulheres e 1 homem. A Secretaria de Ação e Inclusão Social tem 76,3% do quadro de funcionários que são mulheres. Dos 76 servidores, 58 são mulheres e apenas 18 são homens.

Na Fazenda também elas são maioria com 69,6%. Dos 56 contratados, 39 são mulheres e 17 homens. Logo abaixo, ainda de acordo com a planilha, vem a Secretaria Municipal de Ação Cultural e Cidadania com 67,9% do seu quadro de funcionários predominados por mulheres. Dos 28 trabalhadores, 19 são mulheres e 9 são homens. Na Secretaria de Planejamento, Gestão e Mobilidade também. Dos 12 funcionários, 7 são mulheres e 5 são homens.

TOTAL MULHER HOMEM %MULHER GABINETE 22 10 12 45,5 GOVERNO 15 7 8 46,7 JURIDICO 14 6 8 42,9 PLANEJAMENTO 12 7 5 58,3 FAZENDA 56 39 17 69,6 DESENVOLVIMENTO 24 10 14 41,7 AÇÃO E INCLUSÃO 76 58 18 76,3 CULTURA 28 19 9 67,9 ESPORTE 33 10 23 30,3 OBRAS 86 12 74 14,0 EDUCAÇÃO 1852 1650 202 89,1 SAÚDE 766 505 261 65,9 SERVIÇOS PÚBLICOS 266 24 242 9,0 ADM 152 85 67 55,9 COMUNICAÇÃO 7 1 6 14,3 SEGURANÇA 262 50 212 19,1 HABITAÇÃO 5 4 1 80,0