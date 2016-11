Gozações em forma de brincadeiras

O futebol de Araras, no passado, além de ter sido um dos mais disputados em toda região, haviam também as gozações fora de campo....

O futebol de Araras, no passado, além de ter sido um dos mais disputados em toda região, haviam também as gozações fora de campo. Quando essa ou aquela equipe vencia, pela madrugada eram jogados panfletos de gozações, principalmente nos jogos envolvendo Associação Atlética Ararense e Comercial FC.

O saudoso jornalista José Zurita Fernandes, o “Zito”, dava também as suas pinceladas na sua coluna “Daqui e Dali”. Achei uma interessante e resolvi publicá-la na íntegra, pois vem ao encontro das homenagens que estamos prestando a líderes do passado, como o José Alberto Rodini, que comandava a antiga CME (Comissão Municipal de Esporte), e idealizador da brilhante Olimpíada da Primavera, evento esportivo que agitou os quatro cantos da cidade. Veja o texto publicado naquela época, na Tribuna:

“Os Rivelinos de ontem

Do prezado José Alberto Rodini, que como presidente, vem dinamizando a CME (Comissão Municipal de Esporte), imprimindo-lhes inusitada movimentação – recebo o seguinte cartão – convite:

‘Marcus – vamos promover um campeonato de futebol para os grandes astros de ontem e não esquecemos de convidá-lo, pois, ao que soubemos, você atravessa excelente forma física e técnica, e seria, sem dúvida, um destaque para a equipe que adquirisse o seu passe. Pense no assunto, quem sabe o Astro que a CME procura seja você. Um abraço amigo do Jose Alberto’.

A ficha de inscrição, destinada aos times e aos cobras, leva animador título, no estilo de Jorge Amado: “Matando Saudades”, “Como é triste o passar dos anos”, ou “Eu não era assim” (cá entre nós, eu também).

Em seguida vem um lembrete esculachante: “A CME não se responsabiliza por dores reumáticas, ataques cardíacos, prisão de ventre, varizes e outros pequenos problemas merentes a idade”.

José Alberto, muito vivo, nada diz sobre o fornecimento de oxigênio, muletas e cadeiras de rodas, nem garante a presença de médicos e ambulâncias. O malandro não quer se comprometer, sabe que a despesa não seria biscoito.

Contudo, animado com o recente triunfo do glorioso e imbatível tricolor do Morumbi, e sob a sugestão da propaganda da pinga 51, quanto mais velho melhor, decidi topar a parada. Se já participei do Dente de Leite, por que não embarco na Dentadura de Ouro?

Cheguei em casa animado, mandando dar uma lavada no calção e uma mão de graxa nas chuteiras, peças importantes do meu museu particular esportivo. Eis que chega a patroa, realista e franca pra danar. ‘Marcus, se você quiser fazer essa maluquice, faça, mas antes exijo um seguro bom para garantir o meu futuro. E não prometo usar roupas de luto, que preto não me cai bem’.

Refletindo melhor, acho que vou desistir. Ela convenceu-me que já estou naquela de tratar da alma, porque o corpo já foi em béstia. Posso, quanto muito, entrar num torneio de damas ou dominó. Quem sabe até num xadrez, se o adversário for meio tapadinho.

Agora, Zé Alberto, se você patrocinar um certame de puxar terço ou rosário, tamos aí, levo o Orley de treinador.

Marcus”

Assim eram as brincadeiras…