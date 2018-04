Governo tenta viabilizar implantação de usina de incineração de lixo em Araras

A Prefeitura anunciou que abriu negociações há cerca de dois meses com uma empresa da Coréia do Sul visando a viabilização e implantação de...

A Prefeitura anunciou que abriu negociações há cerca de dois meses com uma empresa da Coréia do Sul visando a viabilização e implantação de uma usina de incineração de lixo, reciclagem e geração de energia elétrica, no município de Araras.

A Prefeitura tornou pública a negociação nesta terça-feira (10) e o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) chegou a confirmar que o Município “está em negociação”. Já por meio de nota a Prefeitura alega até que “uma carta de intenções foi apresenta ao chefe do Executivo Municipal e assinada pelos representantes da empresa, em reunião realizada na última segunda-feira (9) no gabinete do prefeito, no Paço Municipal”, mas não há nada concretizado até agora.

A empresa terá 30 dias para apresentar um PMI (Procedimento de Manifestação de Interesse), conforme determina a legislação. Segundo o governo municipal, nesse PMI a empresa deverá oficializar as propostas apresentadas formalmente, por meio de um projeto executivo, confirmando investimento de cerca de US$ 33 milhões (33 milhões de dólares) para a compra de imóvel e construção da usina.

“Se concretizado, o projeto irá envolver uma concessão ou parceria público-privada, seguindo as leis vigentes e normas ambientais estabelecidas. Inicialmente, a usina teria capacidade para incinerar até 150 toneladas de lixo, com a possibilidade de ampliação”, chegou a estimar o Poder Público Municipal.

Etapas formais

Caso a negociação avance, o projeto da usina para incinerar lixo teria que que ser aprovado e aceito pelas leis vigentes, e o prazo de construção da mesma seria de 12 meses, com o funcionamento logo em seguida. “Para a operação dos trabalhos será necessária a aquisição de uma área de 200 mil m², pela própria empresa”, estima o governo.

Mesmo assim agora há apenas uma carta de intenção. Ainda reforça o governo que “os projetos a respeito do assunto são de conta e riscos da empresa responsável” e que “a apresentação do PMI não gerará garantias de acordo entre as partes envolvidas, pois, se o projeto apresentado for aprovado pela Prefeitura, será aberta licitação pública”. Isso permitiria que se outra empresa do ramo vencesse o certame, esta vencedora arcaria com as despesas da execução do projeto executivo apresentado pela empresa sul-coreana. Mesmo assim ainda não há garantias que a empresa sul-coreana vá mesmo apresentar o projeto.

Pioneira no Brasil

A tecnologia utilizada pela usina é pioneira no Brasil. O resíduos são tratados quase por completos, não oferecendo dano ambiental. “Os 3% ou 2% que sobram dos resíduos são absorvidos pela empresa, sem oferecer dano algum ao meio ambiente. Além da incineração do lixo, ainda ganhamos na reciclagem e na geração de energia elétrica. É uma empresa maravilhosa, com equipamentos e formas de trabalho de primeiro mundo”, afirmou o prefeito Pedrinho Eliseu.

Nessa carta de intenções, a empresa sul-coreana assumiria também o compromisso de encerrar o atual Aterro Sanitário, desativado desde 2008. O custo para esse encerramento do Aterro, atualmente, gira em torno de R$ 8 milhões. Sem um aterro próprio, a Prefeitura de Araras paga para levar o lixo produzido em Araras para uma empresa particular de Paulínia/SP, desde 2008, quando o antigo Aterro foi lacrado pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).

Além da presença do prefeito e dos representantes da empresa (cujos nomes não foram fornecidos pela Prefeitura), participaram da reunião no Paço Municipal nesta semana os secretários municipais Carlos Cerri Júnior (Serviços Públicos) e Edson Luzetti (Desenvolvimento Econômico).