Governo tenta financiamento de R$ 60 milhões para obras; uma das metas é construir adutoras garantindo abastecimento nas regiões norte e leste

O governo Pedrinho Eliseu (PSDB) tenta obter junto ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) mais de R$ 60 milhões para financiar diversas obras pela cidade. Uma das prioridades é a construção de duas adutoras de água visando melhorar o abastecimento em Araras – há relatos de regiões em que há necessidade da ampliação das adutoras para garantir que não haja falha no abastecimento, principalmente na região leste, que já apresenta problemas.

Para pleitear a verba o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), o secretário de Planejamento, Paulo Bertolini, e o presidente do Saema, Rubens Franco Junior, viajaram ontem (17) para o Rio de Janeiro para participar de uma reunião no BNDES. Segundo o Saema, o objetivo da visita de Franco foi apresentar ao banco estatal dois projetos para melhorar o abastecimento de água em Araras. A ideia é captar recursos em linhas cujo pagamento seja a taxas atraentes.

A ETA (Estação de Tratamento de Água) e os mananciais do município estão localizados ao lado oeste da cidade, porém, os pontos de consumo estão localizados ao lado leste da cidade, passando pela via Anhanguera, portanto, para garantir o abastecimento de água, o Saema necessita executar duas adutoras, que são tubulações que conduzem a água de um local para o outro”. O projeto das adutoras não é novo, e os sistemas são denominados SABAZ Norte e SABAZ Leste, já que visam melhorar o abastecimento, com a construção das adutoras, justamente nas regiões norte e leste de Araras – as que registram maior crescimento habitacional.