Governo quer contratar empresa para fazer lombadas e lombofaixas

A Prefeitura de Araras marcou para a segunda semana de junho a abertura de uma licitação para que empresa privada possa construir em Araras até 20 lombadas. Hoje os equipamentos são realizados pela própria Prefeitura, e o próprio Poder Público reconhece que não há equipe capacitada para um serviço tão específico. No termo de referência da licitação, publicado na sexta-feira (25) e assinado pelo secretário de Segurança Marcos Buzolin, o comandante da Segurança e Trânsito de Araras reconhece a necessidade explicando que a Prefeitura não dispõe de pessoal em quantidade suficiente, nem equipamentos essenciais necessários para a implantação de lombadas, justificando assim a necessidade de contratação do objeto ora pleiteado”.

A licitação aberta para contratar “empresa especializada para implantação de lombadas (tipo I e II) e lombo faixas em vias públicas do Município de Araras” tem valor total estimado em exatos R$ 210.927,28; porém, como é contratada a empresa que oferta menor preço se encaixando nas exigências do edital, o valor pode cair.

Se o valor ficar perto dos R$ 200 mil aos cofres municipais, a construção de cada lombada custaria pouco mais de R$ 3.300 aos cofres municipais, já que a licitação estima a execução de 60 lombadas, cerca de 15 por mês. Porém pode ser realizada uma quantidade menor que o estimado – e consequentemente o pagamento seria menor.

Pela licitação, na verdade, cada tipo de lombada terá um custo. Para as mais simples, comuns, o preço unitário pode chegar a R$ 998,17. As do “tipo II”, mais complexas, podem custar bem mais – cerca de R$ 3 mil. Já as lombofaixas, que são na verdade um equipamento ainda maior e mais complexo, têm o maior custo, estimado em até R$ 6,5 mil

Vale lembrar que o regime adotado será de empreitada e a Prefeitura só arcará com a quantidade requerida de lombadas – ou seja, se requerer apenas a execução de 10 lombadas, só pagará proporcionalmente por elas.

A licitação terá validade de 120 dias. Por isso, estima-se a modelagem de 15 lombadas por mês – chegando ao fim do contrato, de quatro meses, em até 60 lombadas, se o Poder Público julgar necessário.

A empresa vencedora terá que ofertar para a aplicação das lombadas a própria mão de obra, materiais utilizados e a sinalização. Caberá à Prefeitura apenas indicar os locais onde deseja que sejam implantados os equipamentos.

Custo estimado para lombadas a serem construídas

Tipo de lombada Quantidade Preço Unitário

Lombadas tipo 1 20 R$ 998

Lombadas tipo 2 20 R$ 3.051

Lombofaixa 20 R$ 6.497