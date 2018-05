Governo publica edição extra do Diário Oficial cumprindo medidas pedidas por caminhoneiros

O governo federal publicou no fim da noite deste domingo (27) as três medidas provisórias (MPs) prometidas pelo presidente Michel Temer aos caminhoneiros, que...

O governo federal publicou no fim da noite deste domingo (27) as três medidas provisórias (MPs) prometidas pelo presidente Michel Temer aos caminhoneiros, que completaram uma semana em paralisação.

No pronunciamento, feito mais cedo, Temer prometeu reduzir em R$ 0,46 o preço do litro do óleo diesel (essa era a principal demanda).

Apesar do anúncio, ainda não há garantia de que as medidas levarão ao fim da paralisação. Mais cedo, em grupos de WhatsApp de caminhoneiros, a ordem era manter a paralisação.