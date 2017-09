Governo municipal estuda adotar reforma administrativa

O governo municipal já iniciou organização interna para avaliar as necessidades de adequação da máquina pública municipal. Conforme consta em portaria publicada pelo prefeito...

A avaliação passa da organização administrativa e também deve analisar o quadro de pessoal da Prefeitura. A ideia é que a comissão com nove nomes estude e sugira, após cerca de três meses de estudos, uma reforma administrativa.

A revisão da estrutura administrativa também será feita com a descrição de todos os cargos e funções – e suas atribuições – para avaliar e evitar “transposição de competências”, ou seja, para que não exista confusão entre atribuições de setores da administração municipal.

Com isso espera-se que a comissão elabore um projeto de lei, que deve passar pelo crivo do prefeito, para que seja adequada a estrutura administrativa ao orçamento municipal.

Conforme a portaria, a Comissão Especial e a proposta de reforma administrativa terão como objetivos promover a eficiência da gestão pública e reduzir custos “por meio de revisão da estrutura administrativa e organizacional do Poder Executivo Municipal”. Ainda deverá ser elaborada “relação descritiva dos cargos e funções, e respectivas atribuições a fim de evitar redundâncias e sobreposição de competências”. A expectativa é fomentar, normatizar, padronizar, inovar e adotar boas práticas na gestão pública municipal e “aprimorar os instrumentos de governança, transparência e controle da administração pública municipal”.

Todos os secretários municipais e demais superiores das repartições municipais ficam obrigados a atender, de imediato, os pedidos de informações, de relatórios formais e verbais, as inspeções em suas dependências, bem como, das solicitações de reuniões de trabalho em conjunto, para tratativas sobre as questões que envolvem a Comissão.

Todas as reuniões da Comissão terão registro em ata, que vai contemplar os assuntos tratados, as demandas levantadas e o respectivo cronograma de atendimento.

A Comissão será composta pelo secretário de Administração, Bruno Roza (que vai presidir o grupo), e ainda por José Carlos Martini Junior (secretário de Assuntos Jurídicos); José Luiz Corte (secretário da Fazenda) e ainda por Elisabeth Pereira Buso; Janio Mariano Ré; Marcos Antonio Ferezini; Wander Cordeiro de Brito; Rodrigo Rodrigues; e Débora Cardosos da Cunha Favetta

A ideia de reformas na organização da Prefeitura não é nova. Antes mesmo de ser eleito Pedrinho queria implantar uma alteração mais explícita da estrutura. Uma das promessas de reestruturação feita pelo próprio prefeito, por exemplo, foi o retorno do setor de Meio Ambiente para a jurisdição do Saema (Serviço de Água e Esgoto de Araras). “Nós voltaremos o Meio Ambiente para o Saema, que tem orçamento, já cuida da água e esgoto, que são dois aspectos essenciais do meio ambiente. Dessas condições teremos estrutura de pessoal, material estrutura física e principalmente para que o meio Ambiente aconteça de uma vez por todas”, chegou a citar Eliseu, ainda em 2016.

Promessa de campanha

Em entrevista concedida à Tribuna, ainda na campanha para prefeito em 2016, Pedrinho Eliseu (PSDB) chegou a citar que “a princípio” planejava manter a estrutura atual das Secretarias municipais.

Pedrinho, porém, defendeu que de nada serviria ter alguma secretaria se não houvesse orçamento ou estrutura para a pasta. Ainda na entrevista de 2016 à Tribuna Pedrinho não descartou reformas administrativas, mas citou que seu governo pretendia realizar uma avaliação de todas as Secretarias. “A ideia a princípio é mantê-las”, ponderou, completando: “se for o caso, trabalhar pra reduzir secretarias, desde que fique comprovado que não são necessárias. Não precisa ter Secretaria só, precisa ter receita e estrutura para trabalhar”, chegou a conclamar Eliseu.

