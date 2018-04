Governo estadual começa estudos da implantação do Bom Prato em Araras

Na semana passada o Governo do Estado de São Paulo anunciou que por meio do Programa Estadual de Alimentação e Nutrição vai realizar agora...

Na semana passada o Governo do Estado de São Paulo anunciou que por meio do Programa Estadual de Alimentação e Nutrição vai realizar agora estudos para viabilizar a vinda do Restaurante Popular Bom Prato a Araras.

O Restaurante Bom Prato atende a população de baixa renda com refeições como almoço e café da manhã a custo acessível. O almoço, por exemplo, custa R$ 1, e o café-da-manhã, R$ 0,50.

A instalação de novos restaurantes do gênero nas cidades paulistas estava suspensa pelo governo estadual, mas agora o governo reabriu o estudo de viabilidade, em resoluções assinadas pelo então secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Floriano Pesaro. As resoluções com a possibilidade de instalar o Bom Prato são para Araras, Votuporanga e São José do Rio Preto (uma segunda unidade).

A resolução, assinada pelo deputado federal e secretário da pasta Floriano Pesaro (PSDB), atende diretamente dezenas de solicitações do município. O prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) e a vereadora Anete Casagrande (PSDB) garantem que vêm reforçando os pedidos há anos pelo Bom Prato. A assessoria de Anete até elencou uma agenda com quase 10 eventos em que o pedido foi reforçado desde o ano de 2013.

Os estudos para a implantação do Bom Prato devem ser apresentados no prazo de 90 dias. O anúncio já era esperado. Em março deste ano Anete Casagrande (PSDB) recebeu até mesmo uma resposta da solicitação pelo restaurante, assinada pelo chefe de gabinete da pasta estadual e pela diretora do Bom Prato, confirmando o encaminhamento para análise e avaliação.