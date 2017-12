Governo de SP pode repassar R$ 600 mil/ano para educação no trânsito de Araras

Araras pode ser mais um dos municípios a aderir ao Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. Segundo a Câmara de Araras, por meio do...

Compartilhe em suas redes sociais!

Araras pode ser mais um dos municípios a aderir ao Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. Segundo a Câmara de Araras, por meio do Sistema Infosiga SP (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo) apurou-se que o município está com alta incidência de óbitos no trânsito. Com os recursos que viriam do governo do Estado, a finalidade é que este índice tenha uma diminuição consideravelmente em Araras.

O Movimento Paulista de Segurança no Trânsito começou em 2016 junto do Programa Siga Seguro. Na época foram estabelecidos convênios com 15 municípios para investimentos em iniciativas voltadas para fiscalização, sinalização e educação para o trânsito. Os esforços resultaram em uma redução de 5% no número de vítimas fatais no estado na comparação com 2015, segundo o Governo do Estado.

Já em 2017 o trabalho segue com mais 52 cidades, totalizando 67 municípios conveniados que, juntos, abrigam 71% da população paulista.

Agora a ideia é que Araras faça parte do rol que já conta com cidades vizinhas, como Limeira e Rio Claro.

A vereadora Deise Olímpio (PSC) teria sido a intermediária para viabilizar a assinatura do contrato entre o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura de Araras para o repasse da verba anual de R$ 600 mil para serem utilizados no trânsito do município.

Deise, por meio do deputado Celso Nascimento (PSC) e do presidente do Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo), Maxwell Borges de Moura Vieira, conseguiu a aquisição da verba anual com a assinatura de convênio.

Segundo a Câmara de Araras a ideia do “Movimento Paulista de Segurança no Trânsito”, criado pelo governo do estado, é de reduzir pela metade o número de vítimas fatais no trânsito do estado paulista até 2020.

Justamente por isso o governo do estado intensificou esforços em cinco pilares de atuação: gestão da segurança viária, vias mais seguras, veículos mais seguros, usuários mais conscientes e resposta pós-acidente.

O convênio será assinado amanhã (12 de dezembro) no Palácio dos Bandeirantes com a presença do Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB).