Governo anuncia pacotão de obras com ‘empréstimo’ de recursos federais

Por Maria Gabriela Córnia O prefeito interino Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) anunciou cerca de R$ 45 milhões em investimentos. A maior parte do dinheiro...

Compartilhe em suas redes sociais!

Por Maria Gabriela Córnia

O prefeito interino Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) anunciou cerca de R$ 45 milhões em investimentos. A maior parte do dinheiro em forma de financiamento – uma espécie de “empréstimo”. Outra parcela do valor anunciado se refere a obras que já haviam sido anunciadas anteriormente – e dessa vez o governo prometeu que elas sairão do papel.

A promessa é de realizar obras em várias regiões da cidade. O anúncio foi feito em coletiva de imprensa na manhã de ontem, dia 10, no Paço Municipal de Araras.

O prefeito interino Pedro Eliseu (DEM) classificou sua viagem para Brasília/DF durante esta semana como “bastante positiva” e estimou que “vários projetos que estavam parados serão retomados”, estipulando novos projetos que, segundo ele, sairão do papel em breve.

“Conseguimos destravar bastante coisa que vinha desde a outra gestão, andamos muito, passamos por vários gabinetes, mas saímos satisfeitos”, defendeu.

O Ministério das Cidades repassará R$ 29 milhões em financiamento para obras do Programa Pró-Transportes destinados a abertura de avenidas. O financiamento é uma espécie de “empréstimo”. O governo municipal devolve o valor a juros baixos e em prazo alongado.

Além desse valor o governo de Araras voltou a anunciar verba de R$ 8 milhões do Ministério da Educação para a construção de uma sede para a UAB (Universidade Aberta do Brasil). Essa verba já havia sido anunciada há anos, mas o dinheiro seguia travado. O próprio governo atual chegou a anunciar outras vezes essa mesma obra.

Outro anúncio foi de R$ 6 milhões para a construção de duas creches, sendo instaladas nos Jardins Milton Severino e Jair Della Coleta – compromisso assumido com a construção dos dois bairros.

Financiamento para melhoria na malha viária

Outro financiamento anunciado foi do Pró-Transportes. Segundo o governo o financiamento é “a juros baixos com carência para pagamento”. Com esse outro “empréstimo” serão realizadas: duplicação da Avenida João Rossi; interligação da Avenida Presidente Vargas e Avenida João Rossi; interligação do Parque Tiradentes e Residencial Jair Della Coleta e interligação do Jardim Planalto e Contorno Araras.

Universidade Aberta do Brasil

Segundo o prefeito Pedro Eliseu, a transição de Governo fez com que quase se perdesse o recurso para a construção do novo prédio da UAB. “Não havíamos recebido o projeto e quase o perdermos, mas conseguimos manter o aval do Ministério da Educação para a mudança do projeto da construção para evitar gastos maiores de uma contrapartida da Prefeitura”, defendeu.

Hoje a UAB funciona num prédio alugado pela Prefeitura, na Avenida Nestlé, mas desde governos passados o projeto da administração municipal é construir uma sede própria, utilizando a estrutura de concreto ao lado do Ginásio Municipal Nelson Ruegger. Com verba federal, a obra tem um custo estimado de R$ 7,9 milhões e a licitação já foi aberta pela Prefeitura.

Estação de Tratamento de Esgoto licitada novamente

A administração pública anunciou novamente a abertura de processo licitatório na próxima semana para início das obras de um novo sistema para a ETE, sendo que serão investidos R$ 11 milhões incialmente e as obras devem começar com urgência. Há mais de dois anos todo o esgoto produzido em Araras é jogado nos rios sem nenhum tratamento. O governo municipal garante que vem tentando uma solução, mas até então a obra de uma nova estação de tratamento de esgoto não saiu do papel.

“A primeira medição já deve ser enviada para o Ministério das Cidades até 31 de dezembro” prometeu o prefeito. O governo garante que o Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Município de Araras) aguarda apenas o envio da documentação à Caixa Econômica Federal e aprovação do Ministério das Cidades para a abertura da licitação.

Novas creches

Na coletiva de imprensa foi anunciado ainda o repasse de verbas federais para a construção de duas creches em Araras que juntas devem gerar 425 novas vagas já para 2019. Serão destinados pelo Governo Federal cerca de R$ 6 milhões.

O primeiro contrato deve ser assinado com a empresa ganhadora do processo licitatório na próxima quarta-feira, dia 15. A creche será construída no Residencial Milton Severino (Jardim Aeroporto) com recursos do FAR (Fundo de Arrendamento Residencial) e do Ministério das Cidades, por aproximadamente R$ 3 milhões, e atenderá 224 alunos.

Já a segunda será instalada no Residencial Jair Della Coletta, zona leste, com investimento de R$ 3 milhões do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), do Ministério da Educação. Assim que o projeto estiver concluído será aberto um processo licitatório para que se contrate empresa para a construção.

Macrodrenagem

O último anúncio de novas obras realizado pelo Governo na coletiva refere-se ao PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), cujas obras são realizadas atualmente próximo a rotatória do antigo Curtume, e segue para as proximidades do Lago Municipal.

O prefeito argumentou que havia um saldo remanescente de cerca de R$ 9 milhões para a Prefeitura, referente ao valor contratado com a empresa e o licitado para a macrodrenagem urbana. O município pretende utilizar o saldo em obras de microdrenagem próximas aos Ribeirões, para evitar inundações nas vias públicas.