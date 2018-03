Governador se compromete a aumentar repasses à Santa Casa de Araras

O prefeito de Araras Pedrinho Eliseu (PSDB) aproveitou a presença do governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, no evento de lançamento das...

O prefeito de Araras Pedrinho Eliseu (PSDB) aproveitou a presença do governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, no evento de lançamento das obras de duplicação da SP-191, e pediu explicitamente para que o governo do Estado ajude mais a Santa Casa de Misericórdia de Araras.

Preocupado com a situação financeira da Santa Casa local, Pedrinho solicitou uma ajuda governamental maior para equilibrar as finanças mensais da instituição. O governador Geraldo Alckmin (PSDB) elencou diversos repasses feitos à instituição, citou ainda que há problemas com a tabela SUS (não corrigida há mais de 10 anos) e elencou repasses milionários feitos pelo governo do Estado anualmente. Apesar disso, Alckmin se comprometeu a ajudar.

O pedido foi feito por Pedrinho durante seu discurso. “Não é segredo pra ninguém que o SUS (Sistema Único de Saúde) passa por momentos de dificuldades, e temos aqui uma Santa Casa que também enfrenta problemas de ordem financeira. Então peço ao senhor, como já encaminhamos à primeira-dama do Estado, Lu Alckmin, a possibilidade de enviar um auxílio financeiro para nossa Santa Casa”, discursou o prefeito de Araras. Após a fala do prefeito, o presidente da Câmara Municipal, Pedro Eliseu Sobrinho, brincou que tinha idade suficiente para quebrar o protocolo, e reforçou o pedido à Santa Casa. Pedrão Eliseu entregou nas mãos do governador o ofício com a solicitação.

Geraldo Alckmin reforçou que a Saúde dos municípios é uma responsabilidade do governo federal, mas mesmo assim o Estado de São Paulo mantém alguns convênios de ajuda às Santas Casas e é o único Estado que complementa a tabela do SUS. Ele relacionou que a Santa Casa de Araras já recebe do governo estadual R$ 80 mil por mês do convênio Pró-Santa Casa, e mais R$ 364 mil mensais do convênio Santas Casas Sustentáveis, valores para custeio. A própria Prefeitura de Araras já investe um valor significativo para ajudar a Santa Casa. Só para manter o Pronto-Socorro e médicos para atendimento à população, a Prefeitura disponibiliza quase R$ 1 milhão por mês, além de outros repasses.

Em seu discurso, o governador Geraldo Alckmin assumiu o compromisso de que fará um aporte para ajudar a Santa Casa de Araras. “A tabela SUS não é corrigida há 12 anos pelo governo federal, e as Santas Casas vão se endividando. Vamos ver o que podemos ajudar mais em Araras”, comentou o governador.

Já falando a jornalistas o governador chegou a citar que iria ajudar a Santa Casa, sem, contudo, especificar o que seria feito.