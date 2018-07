Governador vem a Araras apoiar pré-candidatura de Brambilla; Fredo Jr. e Claudio Melon também lançam candidaturas

Brambilla, Fredo Jr e Claudio Melon se lançaram pré-candidatos neste final de semana Em evento que lotou a Câmara de Araras, o...

Em evento que lotou a Câmara de Araras, o governador de São Paulo, Márcio França, esteve em Araras para reforçar a pré-candidatura do ex-prefeito de Araras, Nelson Brambilla (PSB) a uma cadeira na Assembleia Legislativa.

Visto nos últimos meses ao lado de Brambilla, o deputado federal Luiz Lauro Filho também esteve no evento realizado neste domingo (8) nas dependências da Câmara de Araras.

O ato oficializou a pré-candidatura a deputado estadual pelo PSB de Brambilla, com explícito apoio do governador do Estado de São Paulo, Márcio França, e do deputado federal Luiz Lauro Filho.

O plenário da Câmara recebeu lideranças, autoridades e simpatizantes de Brambilla vindos de dezenas de cidades da região, incluindo prefeitos e vereadores de outras cidades.

Em seu discurso, Brambilla defendeu duas bandeiras: nas áreas da saúde e educação: “Não há mudança sem uma forte transformação na educação, minha trajetória de vida e política fala por isso. Sou filho de pedreiro e me formei médico na USP e hoje estou no Sírio Libanês. Enquanto prefeito, fui o que mais investiu em educação e saúde nessa cidade e quero agora levar isso para toda região” comentou Brambilla.

O governador Márcio França chegou a citar proposta de uma ‘nova política’. “É preciso um Estado que garanta oportunidades aos nossos jovens, para que eles possam ter sonhos e objetivos. Hoje a sociedade está muito desesperançada com tudo, em boa parte com razão. Mas é preciso mudar. E mudança acontece por meio de uma educação diferença, uma educação emancipadora e inclusiva, para que pessoas visionárias como o Brambilla tenham a mesma possibilidade de sonhar e poder alcançar os seus objetivos”, defendeu França ao elogiar o colega de partido e ex-prefeito de Araras.

O evento ainda teve a presença de nomes da política local como os candidatos a prefeito de Araras em eleições anteriores: Bonezinho Corrochel (PTB) e Paulinho Nascimento. Os vereadores Deise Olímpio (PSC), Regina Corrochel (PTB), Marcelo de Oliveira (PRB), Romildo Borelli – Baiano (PSD) e Felipe Beloto (PR) também estiveram no evento. (Com informações do pré-candidato e assessorias)

Claudio Melon e Fredo Junior também lançaram candidaturas

O professor Cláudio Melon lançou sua pré-candidatura a deputado federal em ato político na última segunda-feira (9) no Grêmio Recreativo Arararense. Cláudio deverá compor chapa com Guilhermes Boulos e Sonia Guajarara, que devem disputar a presidência da República pelo partido, bem como a Profª. Lisete Arelaro, pré-candidata ao governo do Estado, Daniel Cara e Silvia Ferraro (possíveis candidatos ao Senado).

“Defendemos um projeto político baseado no diálogo com a população, que combata os privilégios econômicos, antissistêmico, na defesa da escola e da saúde públicas e que ajude o povo brasileiro a construir a capacidade de se autogovernar. Daí vem a clareza de construir nosso projeto com financiamento de quem acredita que a política pode ser construída com olho no olho, longe de dinheiro dos grandes empresários e sem rabo preso com nenhum grupo político tradicional”, afirmou Cláudio. A vereadora campineira Mariana Conti, pré-candidata a deputada estadual também pelo Psol esteve no evento.

Já pelo PPL Fredo Junior lançou sua pré-candidatura a deputado estadual sem pompa. Em vídeo publicado pelo YouTube no domingo (8) Fredo chegou a citar ser “trabalhador, gente comum como você” e, mesmo sem nomear adversários, garantiu que nunca fez e não faria parte “da casta de coronéis que teimam em fazer da política de Araras e fazer da cidade o seu quintal”. (Com informações dos pré-candidatos)