Governador Geraldo Alckmin oficializa início das obras de duplicação da SP-191

O governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, esteve presente em Araras nesta terça-feira (27) no lançamento oficial do início das obras de...

A solenidade ocorreu num palanque montado às margens da rodovia, no km 50, início do trecho Araras/Rio Claro, e contou com a presença de várias autoridades da região, inclusive o prefeito Pedrinho Eliseu. Alckmin citou a importância dessa duplicação, lembrou da geração de 700 empregos e fez um amplo relato de que as rodovias do Estado de São Paulo são consideradas as melhores em pesquisas de órgãos técnicos.

As obras de duplicação serão executadas pela Arteris/Intervias, concessionária responsável pelas rodovias da região, sob supervisão do governo estadual. Serão 25 km de duplicação, no trecho entre o km 49,7 (Araras) e o km 74,2 (Rio Claro). Totaliza um investimento de R$ 116 milhões, com prazo de 24 meses para conclusão.

A duplicação será em duas fases. Na primeira, que começa de imediato, envolve obras nos dois extremos da rodovia, em Araras (km 49,7 ao km 52,7) e em Rio Claro (km 70,2 ao km 74,7). E na fase seguinte ocorre a duplicação entre os kms 52,7 e 70,2.

“Essas obras vão garantir mais tranquilidade e segurança para quem trafega pela rodovia. Vão ligar as rodovias Anhanguera e Washington Luiz, melhorando as condições de nossas indústrias que já estão instaladas nos Distritos Industriais I, II e III, e para outras indústrias que estamos incentivando a vir para Araras”, comentou o prefeito Pedrinho Eliseu.

Prefeitura doa áreas para o DER

A Prefeitura de Araras deu sua contribuição para a duplicação da SP-191, ao doar três áreas que totalizam 6.295,34 m². O prefeito Pedrinho Eliseu assinou na segunda-feira (26) um Termo de Autorização de Ocupação dessas áreas públicas, com compromisso de doação, nas proximidades do Jardim Santa Catarina e do Parque Industrial. Neste local será construída a segunda faixa da alça de acesso da Rodovia Anhanguera para a SP-191 (sentido capital/interior).

A Prefeitura vai efetivar a doação ao DER (Departamento de Estradas de Rodagem) tão logo promova a abertura das matrículas junto ao Cartório de Registro de Imóveis. Posteriormente, o Executivo Municipal encaminhará à Câmara Municipal um Projeto de Lei para a efetivação e autorização para lavrar as escrituras. A doação da área é para o DER, órgão do governo estadual, mas o Termo de Autorização para ocupação da área é da Intervias, responsável pelas obras de duplicação.