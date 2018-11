Golpe contra aposentados: INSS cria nova regra para consignados

O INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) vem tentando fechar o cerco contra estelionatários que aplicam golpes a segurados do órgão, especialmente envolvendo crédito...

O INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) vem tentando fechar o cerco contra estelionatários que aplicam golpes a segurados do órgão, especialmente envolvendo crédito consignado, aquele cujo valor das prestações é descontado diretamente do benefício do aposentado ou pensionista.

Visando tentar conter a ação dos golpistas, o INNS baixou a resolução 656/2018, que determina que os empréstimos consignados não reconhecidos pelos segurados sejam suspensos até que seja feita a comprovação de legitimidade da operação.

Ao Portal O Dia Online, que repercutiu o assunto recentemente, o INSS disse que “no momento em que o segurado registra a sua reclamação (numa agência da Previdência Social) e assina um documento, o contrato deve ser suspenso. Caso o desconto continue sendo feito, deve ligar para o telefone 135 ou comparecer a uma agência do INSS para que o caso específico seja analisado”.

O órgão ainda explicou que “serão solicitados alguns dados do reclamante, para que a instituição saiba qual o tipo de desconto, se é empréstimo consignado mesmo, ou se é mensalidade de associação ou sindicato”, complementa o INSS, que acrescentou ao O Dia Online também: “não fazemos contrato para empréstimo com associações”.

Para facilitar a checagem por parte de segurados, sobre instituições que são efetivamente conveniadas com o INSS para a concessão de créditos consignados pode ser feita neste link: https://www.inss.gov.br/wp-content/uploads/2018/08/IF-EM-OPERACAO-10-08-18.pdf

É preciso atenção para não cair em golpes!

– Entenda as regras

A prestação do consignado é descontada do benefício do aposentado ou pensionista do INSS. Há um limite para a taxa de juros que pode ser cobrada: 2,08% ao mês para empréstimo e 3% ao mês para cartão.

– Faça as contas

Antes de contratar um empréstimo consignado, o aposentado precisa recalcular seu orçamento com a parcela. Como o crédito é descontado em folha, essa grana nem chega a cair na conta. Exemplo: No caso de um segurado com aposentadoria de R$ 1.000, ele pode pegar empréstimo com parcelas de até R$ 300. Com isso, receberá R$ 700 de benefício por mês até quitar todo o empréstimo que pegou.

– Consulte sobre a empresa

Antes de assinar qualquer contrato, o segurado deve consultar a reputação da empresa no Procon, no Banco Central e também em sites e redes sociais. Caso haja muitas reclamações de taxas abusivas ou até mesmo sobre golpes, pule fora para não cair em cilada.

– Não forneça dados

Empresas de telemarketing conseguem descobrir telefones de aposentados e ligam para oferecer empréstimos com desconto em folha. Não forneça seus dados para fazer qualquer cotação de empréstimo. Passar informações pessoais pode levar a golpes no futuro, como o do desconto do consignado que não foi contratado.

Com informações do portal O Dia Online e do INSS.

ANA MARIA DEVIDES