GM já exonerou 5 acusados de falsificação de diplomas

Mais um guarda municipal acabou demitido da corporação há cerca de um mês após responder processos civil e criminal sob acusação de falsificação de...

Mais um guarda municipal acabou demitido da corporação há cerca de um mês após responder processos civil e criminal sob acusação de falsificação de documento para obter reajuste salarial.

A história foi trazida a tona em 2008, quando pelo menos 21 guardas municipais começaram a ser investigados pela Polícia Civil devido a denúncia de falsificação de documentos dentro da Guarda Municipal de Araras. Eles foram acusados de falsificar histórico escolar para que fossem beneficiados com uma gratificação salarial.

Desde então, dos 21 guardas acusados, cinco foram demitidos por determinação da Justiça. Outros nove guardas, dos 21 citados, pediram exoneração nos anos de 2008 e 2009. Mesmo assim acabaram respondendo a processos judiciais – muitos deles na Vara Criminal. Diversos processos estão sobrestados, ou seja, houve a interrupção ou suspensão de alguns dos processos e por conseguinte suspensão ou interrupção da contagem do tempo para conclusão desses trabalhos ou para ingresso de recursos.

Dos sete gms que ainda continuam em serviço na Guarda de Araras, ao menos três já foram condenados em primeira instância à perda dos cargos. Eles ainda estão em serviço porque seguem recorrendo da decisão local. Outros três estão sendo processados e também aguardam decisões. Apenas um dos 21 guardas teve o processo que respondia extinto pela justiça – já que o prazo para a punibilidade dele terminou legalmente antes da denúncia ter sido feita. Com isso ele deve ser o único a seguir trabalhando normalmente.

Já sobre os sete ex-guardas municipais que pediram exoneração nos anos de 2008 e 2009, boa parte está com os processos parados na Justiça. Contudo a maioria deles já perdeu os processos em primeira instância, e podem ter que devolver valores que receberam a mais.

Um dos acusados e que pediu exoneração foi o atual vereador Eder Muller (PROS). Nome forte do partido, Eder preside a legenda em Araras. Na época em que foi acusado, Eder garantiu que realizou os cursos e que não participou de qualquer falsificação de documentos para obter aumento de bonificação em seu salário. Mesmo assim ele chegou a ser condenado, em 2015, a devolver mais de R$ 45 mil aos cofres municipais, pela Justiça de Araras. Contudo o caso dele ainda segue em recurso, agora na segunda instância da Justiça.

O ex-diretor da Guarda Municipal, Odécio Rubini, chegou a pedir afastamento do cargo por problemas de saúde naquele período. Tempos depois ele também pediu exoneração da corporação. Odecio também segue aguardando decisão judicial.

Já no caso dos cinco ex-guardas demitidos, a maior parte já entrou com recursos na Justiça e ainda aguarda decisão. Mesmo assim eles tiveram que ser desligados da corporação por determinação Judicial.

O desenrolar dos casos tomou corpo esse ano também com a demissão de três antigos guardas, segundo apurou Tribuna. A reportagem teve acesso à relação dos nomes dos 21 guardas que respondem a processos.

Estão listados dentre todos os acusados 19 homens e apenas duas mulheres – elas estão dentre os que optaram por pedir demissão.

As demissões não dependem de decisão do comando da Guarda Municipal e da Prefeitura, e por isso a expectativa é que elas ocorram com maior freqüência a medida que decisões judiciais as determinem.

Conforme Tribuna apurou, boa parte dos guardas e ex-guardas da lista com os 21 nomes também estão sendo questionados junto ao judiciário para que devolvam os valores percebidos a mais, graças aos diplomas falsos, à administração municipal. Cada um deles teria que devolver cerca de R$ 40 mil. A reportagem, contudo, não conseguiu apurar se essas restituições aos cofres públicos já aconteceram ou estão acontecendo e quantos dos guardas e ex-guardas foram condenados a realizar as devoluções.

Falsificações foram descobertas em 2008

A falsificação de diplomas escolares por alguns guardas municipais de Araras, para que recebessem valores a mais em gratificações salariais, foi descoberta em 2008 pelo próprio secretário municipal de Segurança e Defesa Civil da época, Ivan Roberto Mendes Costa, que denunciou o caso à polícia e pediu que fosse feita uma investigação.

Mendes Costa contou à época que, para atender as exigências do Ministério da Justiça e do Estatuto do Desarmamento, que tratou sobre registro e posse de armas de fogo, resolveu fazer um prontuário de todos os guardas municipais, levantando documentações de cada um deles.

“Ao receber os históricos escolares, apesar de todos estarem registrados em cartório, notei várias irregularidades. Então decidi abrir sindicância interna e denunciei o caso à polícia”, declarou na época em que o assunto veio à tona.

Mendes Costa ficou convencido de uma possível falsificação ao notar principalmente que a maioria dos históricos escolares (certificados) que comprovava o término do ensino médio era da capital e de cidades da grande São Paulo, o que seria improvável de um guarda municipal de Araras freqüentar essas escolas.

Outro fator que chamou bastante a atenção do secretário naquela época é que havia históricos da mesma data e escola com assinaturas diferentes da secretária e diretoria.

As falsificações feitas por alguns guardas ocorreu para que eles recebessem uma gratificação salarial, já que o artigo 273 da Lei do antigo Estatuto dos Servidores, nº 2.242, de 10 de janeiro de 1991, previa 5% de acréscimo salarial para o servidor que apresentasse certificado de conclusão do Ensino Médio (2º grau), e 10% para quem tivesse curso superior.