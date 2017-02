GM e PM realizam operação na Praça Barão, no domingo

Operação para coibir uso de entorpecentes, atos de vandalismo e furtos foi realizada no último domingo (12) na Praça Barão de Araras, Centro. Feita...

Operação para coibir uso de entorpecentes, atos de vandalismo e furtos foi realizada no último domingo (12) na Praça Barão de Araras, Centro. Feita pela Guarda Municipal e com apoio da Polícia Militar, foi a segunda no mês de fevereiro e está prevista para continuar, informa o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Civil, Moisés Furlan.

A operação contou com efetivo de 12 guardas municipais, além de policiais militares como já citado. Furlan disse que as equipes foram divididas e posicionadas nos dois lados da praça, principalmente na área que fica atrás da Basílica de Nossa Senhora do Patrocínio.

“Foi uma resposta para o aumento dos relatos de furtos e presença de usuários de drogas na área, além de brigas e tumultos”, disse. Os relatos dos atos citados, além de depredações e vandalismo, eram recorrentes e denunciados por munícipes que frequentam a praça nas noites de domingo.

“Vamos continuar com as operações nos próximos domingos, pois as reclamações eram constantes”, afirma Furlan. A operação também incluiu o trânsito e com fiscalização de motociclistas e motoristas. Durante a operação, a base comunitária da GM fica posicionada na praça.

Na mesma operação a GM patrulha os ônibus do TCA (Transportes Coletivos de Araras) e com escolta dos veículos. “Algumas linhas sofriam com atos de pessoas suspeitas conforme denúncia de usuários do sistema. Em alguns casos, os ônibus são escoltados da praça para os bairros”, explica Furlan.

Para tentar aumentar a segurança, a Prefeitura também iniciou a troca de lâmpadas que estavam queimadas nos postos, além da manutenção de outras que foram destruídas pelo vandalismo. Nos dois últimos domingos, a operação começou às 19 horas e terminou às 23 horas.