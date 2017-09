Gincana anima alunos do Cesário Coimbra

Os alunos da Escola Estadual Doutor Cesário Coimbra participaram da sétima edição da Gincana Solidária, a mais esperada do calendário para a comunidade escolar....

Os alunos da Escola Estadual Doutor Cesário Coimbra participaram da sétima edição da Gincana Solidária, a mais esperada do calendário para a comunidade escolar. Durante três dias duas equipes participaram das tarefas que incluiram cultura, jogos para testar conhecimento e a prática da solidariedade.

Daniele Conte Delbem, diretora da escola, ressalta o crescimento que a gincana registra a cada ano. “A gincana é programada sempre no começo do ano e a dimensão conquistada nos sete anos é grande, graças ao planejamento dos professores”, disse.

Os jogos e as demais atividades ocorreram nos dias 28, 29 e 30 de agosto e com alunos divididos nas equipes Verde e Amarela. O dia 28 foi reservado para a cultura, com apresentação de personagens do rico folclore brasileiro. “Eles confeccionaram bandeiras, ensaiaram grito de guerra e apresentaram danças típicas”, detalha Daniele.

Dentre as danças apresentadas cita o Carimbó, famoso ritmo da Amazônia e muito tradicional no Estado do Pará, além do Samba de Gafieira, que é de salão. Mas o ponto alto do dia foi a entrada de um Boitatá gigante, feito pelos próprios alunos, que percorreram o Salão Nobre da escola.

O Boitatá integra uma das mais tradicionais lendas do folclore e nasceu ainda com os primeiros colonizadores portugueses no Brasil. O trabalho feito com carinho foi além dos muros da escola, com apresentações em outras unidades de ensino da cidade.

Já no dia 29 ocorreram atividades esportivas como o xadrez, dama, ping pong e outras folclóricas como a matança (queimada) e a corrida da batata. Mas a lista teve ainda futsal e volêi com times femininos e masculinos.

Depois de três dias animados, os estudantes receberam a apuração dos votos dados pelos jurados, todos integrantes dos mais variados setores da sociedade civil. “Os trabalhos foram ótimos, tanto que a diferença na pontuação foi muito pequena”, cita Daniele. Neste ano, venceu a equipe Amarela que conquistou 2.200 pontos contra 2.100, conquistado pela equipe Verde.

Trabalho reconhecido pela Câmara Municipal



Além das atividades recreativas e educativas, a 7ª Gincana Solidária do Cesário Coimbra também contou com a solidariedade dos alunos que mostraram a força para ajudar instituições ararenses e da cidade de Barretos. O resultado do esforço foi reconhecido na última segunda-feira (4), com homenagem da Câmara Municipal.

Segundo a diretora Daniele Conte Delbem, na gincana do ano passado os alunos recolheram com a comunidade 6 toneladas de alimentos, que foram doados para o Hospital do Câncer de Barretos e outras instituições. Neste ano a doação ainda será contabilizada, mas promete seguir a mesma importância de 2016.

“Os alunos arrecadam os alimentos em supermercados e até em residências, sempre com autorização. Tudo o que foi recolhido será encaminhado ao Hospital do Câncer de Barretos e ao Projeto Dom Bosco, daqui de Araras”, explica a diretora.

Outra atividade conhecida da gincana é a doação de cabelos para confecção de perucas, que são usadas por pacientes em tratamento contra o câncer (quimioterapia e radioterapia). A edição deste ano tem novidade, conforme relata Daniela. “No ano passado os cabelos doados pelos munícipes eram encaminhados para o Hospital do Câncer de Barretos, mas agora serão doados para a Alana”, informa.

A Alana (Associação dos Laços Rosas de Araras) é uma instituição que oferece atendimento para mulheres ararenses que estão em tratamento contra o câncer. A entidade vai abrir sua sede em outubro. “As mulheres que são membros da entidade participaram do corte de cabelo gratuito, feito na escola”, revela.

Além da doação de cabelos de munícipes, houve também o corte de cabelo voluntário feito por dois profissionais da cidade. Daniela revela que ainda dá tempo da população participar. “Vamos receber a doação de cabelos até fim da primeira quinzena deste mês. Para participar, basta o munícipe entregar o cabelo que foi cortado na escola Cesário Coimbra”, orienta.