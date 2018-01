Gilberto Del Bel é reconduzido à presidência da Araprev

O advogado Gilberto Del Bem foi reconduzido à presidência da Araprev na manhã da última quarta-feira (3), e ocupará o cargo máximo da autarquia...

O advogado Gilberto Del Bem foi reconduzido à presidência da Araprev na manhã da última quarta-feira (3), e ocupará o cargo máximo da autarquia que cuida da previdência dos servidores municipais pelo segundo ano seguido. Aposentado da Prefeitura, essa é a quinta vez que Del Bel comanda a Araprev.

A votação que confirmou seu nome como presidente executivo aconteceu no próprio dia 3, logo depois da posse dos novos membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal, em solenidade que contou com a presença do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB).

Alguns conselheiros foram eleitos pelos próprios servidores em dezembro do ano passado, enquanto outros permanecem no cargo por mais um ano. Há também nomes indicados pelo prefeito, conforme determina o regimento da Araprev.

Presidente Executivo:

Gilberto Del Bel

Diretores dos Conselhos:

Presidente do Conselho Administrativo: José Raul dos Santos

Secretária: Gabriela Agostini Francelino

Presidente do Conselho Fiscal: Carlos Manoel Vidal Monteiro

Secretária: Maria Sandra de Souza

Integrantes dos Conselhos da Araprev

Conselho Administrativo:

Ana Lúcia Fin Cardoso

Adolfo Antonio Affonso

José Raul dos Santos

Gabriela Agostini Francelino

Ricardo Bento de Moraes

Maria Aparecida Alleva Affonso (indicada)

Florivaldo Adorno de Oliveira (indicado)

Assumem em 01/2019:

Isabel Cristina Mercatelli

Carlos Manoel Vidal Monteiro

Maria Aparecida Dias Souza Raimundo

Conselho Fiscal:

Tavane Anselmo Malaguesse

Maria Sandra de Souza

Carlos Manoel Vidal Monteiro

Amarildo dos Santos (indicado)

Ione Franchine Gonzaga (indicada)

Assumem em 01/2019:

Ricardo Bento de Moraes

Maria Sandra de Souza