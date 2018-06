O novo prefeito de Araras, Carlos Alberto Jacovetti (Rede), assumiu o cargo justamente poucas horas antes do início de uma grave crise nacional e...

Compartilhe em suas redes sociais!

O novo prefeito de Araras, Carlos Alberto Jacovetti (Rede), assumiu o cargo justamente poucas horas antes do início de uma grave crise nacional e teve que se desdobrar para tentar, ele mesmo, ajudar a evitar uma crise sem precedentes na história do município. O prefeito manteve conversas com secretários, lideranças de segurança pública e até empresários, para tentar dirimir o impacto da falta de combustíveis para a rotina do ararense em relação a serviços essenciais. Tentando evitar alarde, conseguiu manter relativa organização nos serviços municipais e manter a casa em ordem.

Irresponsabilidade

Uma irresponsável notícia, divulgada até mesmo por parte de veículos de disseminação de conteúdo em Araras, contribuiu e muito para que parte do comércio de Araras baixasse as portas na última segunda-feira (28): a de que os “comerciantes” da cidade teriam aderido ao protesto pró-caminhoneiros. De fato alguns comerciantes elogiaram a iniciativa e até aplaudiram os caminhoneiros, mas muitos reclamaram da generalização, como se todos ou a maioria tivesse aceitado paralisar suas atividades para apoiar a greve. Consequentemente, com iminente manifestação nas ruas centrais de Araras, comerciantes baixaram as portas.

Confiança

O novo prefeito Carlos Alberto Jacovetti (Rede) já trocou alguns nomes de segundo escalão do governo municipal. Todos os ouvidos – inclusive alguns nomes ligados a secretários Municipais – garantem que a saída desses nomes não tem qualquer clima de revanchismo, mas que Jacovetti queria mesmo dar mais eficiência. Outros garantem ainda que a ideia do novo prefeito é também economizar, e por isso boa parte dos cargos que foram desocupados podem permanecer vagos – ou seja, há quem entenda que as funções nem seriam, então, tão “essenciais” assim. A informação foi trazida em primeira mão por Fredo Junior, em seu programa na Rádio Fraternidade, que anunciou que outras devem vir por aí…

Agradou

Parte do secretariado municipal até gostou da vacância de alguns cargos de segundo escalão. Isso porque parte dos nomes seriam de pessoas indicadas politicamente, ou seja, mesmo que formalmente subordinadas aos secretários municipais, estavam ali por indicação política. Por isso há quem diga que tem secretário que, mesmo que timidamente e sem falar abertamente, até comemorou algumas saídas de seus subordinados.

Troca de comando, troca de função

Não foi só na Prefeitura que houve “troca de cargos/funções” com as alterações recentes de comando nos Poderes Executivo e Legislativo. Com a troca no comando da Câmara de Araras, a nova presidência da Casa também já ocupou os cargos de chefia e, por isso, registraram-se alterações nos cargos de chefia de gabinete e assessoria da Presidência, antes “pertencentes” ao presidente da Casa Pedro Eliseu Sobrinho (DEM). Ninguém foi mandado embora, mas a vereadora Anete Casagrande (PSDB) colocou sua equipe à frente de alguns cargos da Presidência. Seu então chefe de Gabinete foi para a Chefia de Gabinete da Presidência. Já sua assessora foi para a função de Chefe de Gabinete de Vereador e a ex-assessora de Gabinete da Presidência, que ocupava o cargo até semana passada, vai agora para a assessoria de Vereador.

Ato nobre

Apesar de não ser saudável pra ninguém, a troca “por ordem judicial” do prefeito de Araras ocorreu em clima amistoso, e o ex-prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) também pediu aos secretários municipais apoio ao novo governante antes de deixar o cargo. Pedrinho teria ainda reforçado aos seus então comandados que “agora o prefeito é o Jacovetti”, lembrando a todos que deveriam seguir de acordo com o que o novo prefeito entender por bem.

Forte impacto

Quem viu o ex-prefeito Pedrinho Eliseu deixar o cargo não nega que mesmo ciente de que a decisão poderia vir a qualquer momento, o ex-prefeito “sentiu o baque”, principalmente no dia em que foi notificado. Apesar disso, o grupo de Pedrinho já se organiza para as novas eleições, mas o nome do pretenso candidato – que entende o grupo poder ser ele mesmo – é guardado a sete chaves.

TORPEDO

“Nós temos que parar com essa questão de achar que o partido é mais importante do que nós. (…) Enfrentamos uma semana que poucos de vocês sabem o que foi. Até estou exaurido e todos estão, nós trabalhamos 24 horas”

Do prefeito interino Carlos Jacovetti, em tom de desabafo, em audiência pública sobre as finanças do município, após entender que vereadores e parte do público utilizou falas na audiência para troca de farpas entre grupos políticos