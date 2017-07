Geraldo Campos assume presidência do Rotary Club Araras Sul

Tomou posse nesta sexta-feira (7) o novo presidente do Rotary Club Araras Sul, Geraldo Donizete de Campos. Ele estará à frente da entidade até...

Tomou posse nesta sexta-feira (7) o novo presidente do Rotary Club Araras Sul, Geraldo Donizete de Campos. Ele estará à frente da entidade até 2018 e substituirá a gestão de Sérgio de Vechi Arronqui.

Rotariano há 17 anos, ele vem atuando ativamente no clube. Por indicação de um grupo de amigos rotarianos e ex-presidentes da entidades, Geraldo veio a sentir a necessidade de se tornar presidente. “Estou há bastante tempo no clube e com certa idade e tempo de clube, se faz necessário assumir a presidência e também a necessidade pessoal de ter mais responsabilidades nele. Então aceitei a presidência”, explicou ele.

Geraldo tem 59 anos, é técnico em química e apaixonado pela profissão que exerce há 40 anos. Nascido em Araras, ele é filho de Nivaldo de Campos e Genoveva de Campos. Hoje casado com Liege Leles de Campos, ele tem uma filha de 29 anos, Ana Paula de Campos.

A frente do Rotary, seus projetos para sua gestão são dar continuidade ao trabalho desempenhado pelo clube ao longo de sua existência, além de promover eventos para arrecadar fundos para ajudar entidades de Araras, como Amcra (Associação de Amigos das Crianças de Araras) e Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). Também pretende promover ações para erradicar a hepatite C e a Poliomielite.





Ping Pong

Perfil

Nome completo: Geraldo Donizete de Campos

Idade: 59 anos

Profissão: gerente de produção

Formação: técnico em Química

Viagem

Melhor já feita: praia (litoral norte)

Sonha fazer: Caminho da Fé para Aparecida do Norte de bicicleta

Dica de Viagem: ir para praia com a família

Personalidade

O que te define: batalhador

Defeito: perfeccionista

Qualidade: bondade

Sonho: igualdade

Identidade

Família: essencial

Saudade: meus pais

Mulher de coragem: esposa Liege Leles de Campos

Homem forte: meu pai Nivaldo de Campos

Visão Nacional

Política: vergonha nacional

Sociedade: sendo enganada

Quem melhor representa o Brasil: o povo

Política local

Nome: ex-prefeito Milton Severino

Uma ação: parceira com clubes de serviço e ONG’s

Necessidade: mais investimentos em saúde

Araras

Uma escola: Insa (Instituto Nossa Senhora Auxiliadora)

O que te agrada: amigos

O que te incomoda: trânsito em geral

Ponto preferido: minha casa, meu porto seguro

Cultura

Livro: Bíblia

Trilha sonora: Rosa de Saron

Sessão pipoca: comérdia

Quem brilha:Papa Francisco