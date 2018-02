Georreferenciamento será usado para mapear trailers e carrinhos de Araras

Trailers, carrinhos de lanche, barracas, quiosques e outros equipamentos onde se explora o comércio ambulante em Araras passarão por mapeamento georreferenciado e cadastramento. É...

Trailers, carrinhos de lanche, barracas, quiosques e outros equipamentos onde se explora o comércio ambulante em Araras passarão por mapeamento georreferenciado e cadastramento. É o que promete a Prefeitura, em resposta aos questionamentos feitos pela Tribuna na semana passada em relação à expansão – em parte irregular, desse tipo de atividade no município.

O georreferenciamento é um tipo de mapeamento que utiliza coordenadas geográficas e marcos físicos existentes no ambiente para determinar a exata localização de algum imóvel ou outro elemento. Pode ser feito por meio de técnicas topográficas ou mesmo através da tecnologia de GPS (Sistema de Posicionamento Global).

A administração municipal diz, através da Secom (Secretaria Municipal de Comunicação Social e Institucional), que está para publicar portaria constituindo oficialmente uma comissão para cuidar desse trabalho. E afirma, também, que o Código de Posturas, que é de 1987, está sendo revisado.

Não se sabe, no entanto, até o momento, que pontos da legislação podem ser afrouxados ou reforçados, em termos de quantidade de concessões de exploração por rua, por praça ou logradouro, ou mesmo a respeito da configuração dos equipamentos a serem usados por ambulantes.

Ainda conforme a Prefeitura, estima-se que hoje haja em torno de 300 ambulantes em atividade no município. Não se sabe no entanto, admite o governo municipal, nem os números exatos nem quem tem ou não alvará de funcionamento. “Em razão da ausência do mapeamento e cadastro de todos os ambulantes, não se pode mensurar um valor”, diz a Secom.

Alvarás vêm sendo expedidos

Sem especificar a quantidade de processos em trâmite solicitando alvará, a Prefeitura diz que em 2016 houve o protocolo de 95 pedidos, número que caiu para 58 em 2017 e cinco em 2018.

Os dados anteriores, portanto, ainda não estão divulgados, mas, de acordo com informações já prestadas pelo município ao Ministério Público, acumulam-se dezenas de outras solicitações anteriores a esses períodos.

Entretanto, desde agosto de 2017, quem faz a solicitação por meio eletrônico, vem obtendo o documento. Segundo a Prefeitura, de lá para cá, foram expedidos, através do Sistema de Licenciamento Integrado 68 alvarás – a microempreendedores individuais, por meio do sistema Via Rápida da Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo).

O que cria uma situação ainda mais complexa para as autoridades locais porque, se de um lado pedidos recentes, pedidos antigos e originados em processos físicos seguem na fila. “Os processos físicos antigos estão sendo analisados e encaminhados para a Jucesp”, argumenta a Prefeitura, que espera, assim, padronizar os procedimentos e dar resposta a todas as solicitações.

“Puxadinhos” estruturas extras irregulares

Enquanto o mapeamento e o cadastramento não acontecem, bem como vigoram a lei de 1987 e decretos posteriores, a Prefeitura diz que tem “trabalhado para coibir ampliações em áreas públicas e tem notificado gradativamente os ambulantes já instalados a desobstruírem o passeio público”.

Essas medidas tocam num ponto ainda mais complicado do que a falta generalizada de alvarás: muitos trailers e carrinhos têm construído coberturas cada vez mais amplas, configuradas para funcionar como perenes, ou seja, permanentes e avançando sobre calçadas, canteiros de praças e outros espaços públicos.

Um dos casos mais gritantes – mas nem de longe o único, foi o de um trailer próximo ao Hospital São Luiz, que havia feito uma dessas estruturas fixadas com concreto, mas a Prefeitura diz que já tinha notificado o responsável para que ela fosse retirada, e foi removida ao longo desta semana, restando ainda muitas outras, em diferentes regiões da cidade.

Segundo a Secom, além da revisão da legislação, “a Fiscalização vem realizando gradativamente a notificação para desobstrução da área pública por parte dos ambulantes que se instalaram de maneira irregular”.

