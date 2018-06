GCM encontra arma e documentos da Prefeitura em carro de servidor

Documentos pertencentes à Central de Abastecimento da Prefeitura foram encontrados nesta quinta-feira (28) dentro do carro de um funcionário. Ele é suspeito de furtar...

Documentos pertencentes à Central de Abastecimento da Prefeitura foram encontrados nesta quinta-feira (28) dentro do carro de um funcionário.

Ele é suspeito de furtar os documentos da Central e acusado de ter trancado os mesmos no interior do veículo. Além disso o problema maior era a suspeita de que no mesmo carro havia uma arma – o que se confirmou após averiguações policiais.

Antes mesmo de abrir o carro a GCM (Guarda Civil Municipal) Já tinha informaçoes que além dos documentos haveria também uma arma de fogo (revólver) no interior do veículo.

O funcionário já foi identificado, mas não foi encontrado. Mesmo assim o veículo dele foi guinchado até a Delegacia de Araras e foi acionado um chaveiro, que abriu o veiculo na presença de escrivão de Polícia e de autoridades municipais.

O carro foi aberto e os documentos foram encontrados. Também foi encontrada uma arma revólver calibre 38 (cinco tiros municiado).

O caso está agora sob investigação da Polícia Civil.