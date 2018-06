GCM e Polícias Civil e Militar aumentam efetivo em área comercial para prevenir roubos

A Guarda Civil Municipal anunciou nesta quinta-feira (7) que vai intensificar o policiamento em áreas de maior fluxo comercial no município a partir desta...

A Guarda Civil Municipal anunciou nesta quinta-feira (7) que vai intensificar o policiamento em áreas de maior fluxo comercial no município a partir desta quinta-feira (7) com a “Operação Saturação”. A previsão é de realizar o aumento do efetivo da Guarda Civil Municipal em união das forças de segurança da cidade.

A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil, com apoio das polícias Civil e Militar. Esse policiamento ocorre por conta do pagamento dos salários de muitos trabalhadores.

De acordo com o secretário de Segurança, Marcos Buzolin Gonçalves, a presença dos policiais não se limitará apenas à área central, mas sim, em toda a cidade. “Nas imediações do Centro e em ruas de bairros que têm mais fluxos de consumidores, também há policiamento reforçado. Nosso objetivo é prevenir principalmente tentativas de roubos a instituições financeiras como bancos, comércios e consumidores em geral”, comentou ele.