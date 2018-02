GCM e PM apreendem 373 buchas de maconha e 64 pinos de cocaína em Araras

Na noite da última segunda-feira (5) a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar apreenderam, em conjunto, mais de 450 porções de maconha, crack...

Na noite da última segunda-feira (5) a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar apreenderam, em conjunto, mais de 450 porções de maconha, crack e cocaína durante operação realizada em uma casa do Bairro José Ometto, na zona leste da cidade.

A Prefeitura de Araras não divulgou detalhes da denúncia que permitiu aos policiais e guardas chegarem ao local, mas informou que na noite de segunda-feira os entorpecentes foram apreendidos em uma casa da Região Leste, pela GCM (Guarda Civil Municipal) e Polícia Militar, em uma operação conjunta.

De acordo com a Guarda Civil Municipal a apreensão se deu após uma denúncia. No local as Forças de Segurança encontram 373 tabletes de maconha, 64 pinos de cocaína, 18 pinos de crack e R$ 5,2 mil em dinheiro. Além disso cadernos com anotações que seriam do tráfico (segundo a Guarda) e utensílios, que também seriam para a preparação das drogas, foram encontrados e apreendidos.

Os R$ 5,2 mil estavam divididos em notas de pequeno valor, e a Polícia estima que a grande quantidade de dinheiro em notas ‘trocadas’ seria para uso do tráfico e poderia ser também fruto da venda de drogas.

A ocorrência teve o apoio das viaturas da 2ª Companhia do 36º BPMI (Batalhão da Polícia Militar) e da GCM de Araras. “O caso foi apresentado ao Plantão de Polícia e as investigações continuam com objetivo de ‘sufocar’ o tráfico de drogas na cidade”, informou por meio de nota a própria Prefeitura de Araras.