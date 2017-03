Gasolina tem queda, mas segue como 2ª mais cara da região

O preço médio do litro da gasolina registrou queda em Araras conforme dados das últimas quatro semanas pesquisadas em 14 postos de combustíveis pela...

O preço médio do litro da gasolina registrou queda em Araras conforme dados das últimas quatro semanas pesquisadas em 14 postos de combustíveis pela ANP (Agência Nacional do Petróleo). Mesmo assim, o litro da gasolina ararense continua o segundo mais alto na comparação com Leme, Limeira e Rio Claro.

A pesquisa realizada semanalmente pela ANP e divulgada no site www.anp.gov.br aponta redução do preço médio do litro da gasolina em Araras entre 22 de janeiro e 11 de fevereiro. A agência informa que de 22 a 28 de janeiro o litro era vendido por R$3,668. Na semana seguinte, caiu para R$3,656 e depois para R$3,652.

O valor de R$3,652 foi o menor encontrado no período de quatro semanas, pois a partir de 12 a 18 de fevereiro o litro médio foi reajustado – em média – R$0,06 e passou para R$3,658.

Ainda no mesmo período de quatro semanas, a gasolina ararense se manteve como segunda mais cara na comparação com as três cidades vizinhas, sendo a de Rio Claro a mais cara e a de Leme a mais barata.

Outro ponto que chama atenção nos dados da ANP é referente aos preços cobrados em Leme. Na cidade vizinha, em quatro semanas os valores mantiveram estáveis. De 22 de janeiro a 4 de fevereiro o preço médio cobrado foi de R$3,575 e no período seguinte caiu para R$3,569 – preço verificado na última pesquisa feita na cidade entre 12 e 18 de fevereiro.

Dentre as quatro cidades da região, o terceiro menor preço encontrado foi em Limeira por R$3,595 na semana de 12 a 18 de fevereiro. Já Rio Claro continua com maior valor, assim como nas demais pesquisas: R$3,697.

Como citado, o preço médio da gasolina caiu em Araras nas três primeiras semanas da pesquisa e situação semelhante foi verificada em Leme e Limeira. Apenas em Rio Claro o preço se manteve estável até a terceira semana, mas depois foi registrada redução. A explicação para a alta verificada nas quatro cidades na terceira semana da pesquisa pode estar relacionada com reajuste anunciado, ainda em dezembro, pela Petrobras – reajuste nas refinarias de 8,1%.

Etanol em Araras também é o segundo mais caro da região

Assim como o preço médio do litro da gasolina, o do etanol também é o segundo maior da região conforme consta na mesma pesquisa da ANP (Agência Nacional do Petróleo). O menor preço do combustível também foi encontrado em Leme, depois Limeira. O preço mais caro é o de Rio Claro.

A tabela de preços da última pesquisa divulgada pela ANP segue o mesmo padrão e inclui somente o período de quatro semanas. Como citado, o preço do etanol rioclarense é o maior da região: R$2,852 verificado na última semana da pesquisa entre 12 e 18 de fevereiro.

Em seguida aparece Araras com valor médio de R$2,844 – semana de 12 a 18 de fevereiro. Em Limeira, o preço médio encontrado é de R$2,737, depois Leme com R$2,697.

Segundo a mesma pesquisa, nas quatro cidades pesquisadas o preço médio do litro do etanol caiu em todos os postos. Em Araras o litro era vendido a R$2,868 na semana de 22 a 28 de janeiro e caiu para R$2,844 na última semana pesquisada, de 12 a 18 de fevereiro.

Em Leme o preço caiu de R$2,703 na primeira semana da pesquisa para R$2,697 na última semana. Em Limeira, de R$2,749 para R$2,737 e em Rio Claro de R$2,894 para R$2,852.

Novo corte na Petrobras pode reduzir preços

Novamente, a Petrobras anunciou redução do preço do litro da gasolina e do diesel nas refinarias – primeiro corte de preços anunciado neste ano. Os novos valores estão vigentes desde o último dia 25 de fevereiro e com queda de 4,8% para diesel e 5,4% para a gasolina.

Em nota para imprensa, a estatal informa que a decisão é explicada principalmente pelo efeito da valorização do real desde a última revisão de preços, pela redução no valor dos fretes marítimos e ajustes na nossa competitividade no mercado interno.

“Reafirmamos nossa política de revisão de preços pelos menos uma vez a cada 30 dias, o que lhe dá a flexibilidade necessária para lidar com variáveis com alta volatilidade. Os novos preços continuam com uma margem positiva em relação à paridade internacional, conforme princípio da política anunciada, e estão alinhados com os objetivos do plano de negócios 2017/2021”, explica nota.

Ainda de acordo com a estatal, como a lei brasileira garante liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados, as revisões feitas nas refinarias podem ou não se refletir no preço final ao consumidor.

“Isso dependerá de repasses feitos por outros integrantes da cadeia de combustíveis, especialmente distribuidoras e postos revendedores. Se o ajuste feito hoje for integralmente repassado e não houver alterações nas demais parcelas que compõem o preço ao consumidor final, o diesel pode cair 3% ou cerca de R$ 0,09 por litro, em média, e a gasolina 2,3% ou R$ 0,09 por litro, em média”, finaliza nota.