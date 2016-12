Gasolina e etanol registram queda há quatro semanas

Depois de pagar pelo preço mais alto do litro da gasolina na comparação com outras cidades da região, o ararense sentiu redução dos preços...

Depois de pagar pelo preço mais alto do litro da gasolina na comparação com outras cidades da região, o ararense sentiu redução dos preços nas últimas três semanas, conforme pesquisa divulgada pela ANP (Agência Nacional do Petróleo). Porém, a tendência de queda pode ser interrompida depois do reajuste anunciado pela Petrobras na última terça-feira (6).

O preço do litro da gasolina chegou a custar R$ 3,642 em Araras na semana de 6 a 12 de novembro e ficou entre os mais altos da região, conforme levantamento feito pela Tribuna com dados da ANP. Porém, a partir de 13 de novembro a situação inverteu, tanto que o preço caiu para R$ 3,570 – e deixou de ser o maior da região.

Na semana seguinte, a partir de 20 de novembro, nova queda no valor do combustível foi registrada e ele foi vendido a R$ 3,554 – preço médio verificado na pesquisa realizada em 14 postos da cidade. O último levantamento da agência compreende a semana de 27 de novembro a 3 de dezembro e os dados já estão no site na internet.

Na última semana, o preço médio caiu para R$ 3,485. No geral, no período que compreende quatro semanas, o consumidor ararense sentiu alívio no bolso ao abastecer o tanque, pois entre a semana de 6 a 12 de novembro e a última, de 27 de novembro a 3 de dezembro, o preço médio pelo litro da gasolina caiu R$ 0,15.

Situação semelhante foi verificada com o preço do litro do etanol, que também caiu no mesmo período, segundo levantamento da ANP. Na semana de 6 a 12 de novembro o etanol era vendido a R$ 2,852 nos postos da cidade, mas caiu para R$ 2,706 na semana de 13 a 19 de novembro.

Nova queda foi verificada na pesquisa seguinte, com preço médio do litro de R$ 2,702 e na última pesquisa, feita de 27 de novembro a 3 de dezembro, o preço do litro caiu para R$ 2,673. No geral, o ararense economizou R$ 0,17 por litro no intervalo de quatro semanas.

Alguns fatores podem explicar a queda do preço do litro de ambos os combustíveis nos postos, mas os principais foram as duas reduções adotadas pela Petrobras, sendo a primeira no mês de outubro – mas que não foram repassadas para o consumidor – e a segunda em novembro, que pode ter motivado a queda dos preços.

Novo reajuste anunciado na terça-feira pela Petrobras

Porém, a tendência de queda pode ser interrompida até o fim do mês, pois a Petrobras anunciou na última terça-feira (6) o reajuste dos preços do litro da gasolina e do diesel nas refinarias. Tribuna apurou que, por enquanto, os preços não foram reajustados nos postos de Araras.

Segundo nota da Petrobras, os preços do diesel e da gasolina nas refinarias terão, em média, aumento de 9,5% e 8,1%, respectivamente. A decisão foi tomada pelo Gemp (Grupo Executivo de Mercado e Preços) em reunião realizada na tarde da última segunda-feira (5).

Como a lei brasileira garante liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados, as revisões feitas pela Petrobras nas refinarias podem ou não refletir no preço final ao consumidor. Isso dependerá de repasses feitos por outros integrantes da cadeia de petróleo, especialmente distribuidoras e postos de combustíveis.

Se o ajuste for integralmente repassado, sem alteração das demais parcelas que compõem o preço ao consumidor final, o diesel pode subir 5,5% ou cerca de R$ 0,17 por litro, e a gasolina 3,4% ou R$ 0,12 por litro.

As principais razões para a elevação dos valores são o aumento dos preços do petróleo e derivados e desvalorização da taxa de câmbio no período recente. A participação da Petrobras no mercado interno de diesel registrou pequenos sinais de recuperação. A empresa reafirma sua política de revisão de preços pelos menos uma vez a cada 30 dias, o que confere flexibilidade necessária para lidar com variáveis voláteis.