Gasolina e etanol de Araras são os mais caros da região

Novamente, o consumidor ararense paga mais caro pelo litro da gasolina e do etanol na comparação com sete cidades da região. Tribuna realizou levantamento com base na pesquisa semanal da ANP (Agência Nacional do Petróleo).

A comparação inclui Leme, Limeira, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Pirassununga, Piracicaba, Porto Ferreira e Rio Claro. O menor preço de ambos os combustíveis – gasolina e etanol – pode ser encontrado em Mogi Mirim, distante 50 quilômetros de Araras.

Segundo ANP, o preço do litro da gasolina sofre aumento há quatro semanas em Araras e passou de R$ 3,551 – preço médio registrado na semana de 9 a 15 de outubro – para R$ 3,597 de 30 de outubro a 5 de novembro – aumento médio de R$ 0,04. No mesmo período, o preço nas distribuidoras também aumentou e inclusive do litro do etanol.

O aumento acontece apesar da redução de 3,2% nas refinarias anunciada em 14 de outubro pela Petrobras. Na teoria, o custo para o consumidor deveria ter baixado cerca de R$ 0,05 por litro, mas a realidade é inversa e o custo aumentou.

Tal situação não é exclusiva apenas a Araras, pois os preços dos combustíveis também aumentaram nas cidades da região. De acordo com sindicato dos proprietários dos postos, o consumidor não sentiu a queda nas refinarias (gasolina) já que o litro do etanol subiu no mesmo período.

Gasolina mais cara da região

Tribuna levantou preços do litro da gasolina em sete cidades da região e comparou com o praticado em Araras. A última pesquisa realizada pela ANP compreende de 30 de outubro a 5 de novembro.

De acordo com a ANP, a gasolina ararense é a mais cara e a variação chega a quase R$ 0,20 se comprada com valor cobrado em Mogi Mirim, por exemplo, que tem o menor preço de todas as cidades pesquisadas.

O preço do litro do combustível em Araras também é maior na comparação com as vizinhas Rio Claro (R$ 3,588) que tem o segundo maior valor, Limeira (R$ 3,546) terceiro maior e, por fim, Leme (R$ 3,496) o menor das cidades vizinhas.

Na lista das sete cidades pesquisadas, Araras tem maior valor seguida de Pirassununga (R$ 3,589), Rio Claro (R$ 3,588) e Limeira (R$ 3,546). Os menores preços foram encontrados em Mogi Guaçu (R$ 3,478), Piracicaba (R$ 3,477) e Mogi Mirim (R$ 3,405).

Em reais, o ararense precisa desembolsar até R$ 8 a mais para abastecer um tanque de 45 litros na comparação com mesmo consumidor que abastece em outra cidade. Em Mogi Mirim, por exemplo, os 45 litros de gasolina custam, em média, R$ 153,22 enquanto em Araras o custo é de R$ 161,86. Na vizinhança, o lemense paga R$ 157,32 pelos 45 litros.

Etanol também é o mais caro entre cidades pesquisadas

Assim como a gasolina, o preço do litro do etanol ararense também é o mais caro na comparação com as sete cidades pesquisadas e, inclusive, com as três cidades vizinhas.

O valor médio do litro (etanol) também registra alta sucessiva há quatro semanas na cidade, conforme dados da ANP. Na semana de 9 a 15 de outubro o preço do litro do etanol era de R$ 2,540 e passou para R$ 2,786 na última semana de 30 de outubro a 5 de novembro – alta de quase R$ 0,25 em apenas um mês.

Situação semelhante também foi verificada nas cidades vizinhas e o preço do litro aumentou em apenas um mês – o que pode ter influenciado o litro da gasolina. Na comparação, o preço do litro do etanol é mais alto em Araras e o menor foi encontrado em Mogi Mirim.

Na última pesquisa de 30 de outubro a 5 de novembro, o preço médio do etanol era de R$ 2,786 em Araras, R$ 2,754 em Pirassununga, R$ 2,691 em Piracicaba e R$ 2,684 em Rio Claro. Os menores preços das sete cidades pesquisadas foram encontrados em Leme (R$ 2,633), Mogi Guaçu (R$ 2,590) e Mogi Mirim (R$ 2,560).

Entre as cidades vizinhas, Leme tem o menor preço do litro do etanol na comparação com Araras, Limeira e Rio Claro. Para abastecer um tanque de 45 litros o ararense gasta, em média, R$ 125,37 e o consumidor de Mogi Mirim desembolsa R$ 115,20. Na vizinha Leme, o custo para o consumidor é de R$ 118,48.