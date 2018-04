Gasolina de Araras segue entre as mais caras da região

O preço dos combustíveis vem apresentando, há algumas semanas, certa estabilidade e tem ocorrido até quedas dos valores praticados nos postos de Araras...

Compartilhe em suas redes sociais!

O preço dos combustíveis vem apresentando, há algumas semanas, certa estabilidade e tem ocorrido até quedas dos valores praticados nos postos de Araras e da região. A constatação de queda no custo do etanol e da gasolina é facilmente percebida pelo consumidor e verificada com os dados disponibilizados pela ANP (Agência Nacional do Petróleo). Mas essa diminuição do preço em Araras não parece tão interessante quando se compara os valores praticados em cidades vizinhas.

Se antes Araras apresentava os custos mais altos no etanol (álcool) e na gasolina, hoje a cidade está na média da região, mas ainda assim há cidades com valores mais interessantes ao consumidor.

O fato positivo, nas últimas semanas, é que o fator que antes gerava desconfiança no ararense (a pouca diferença entre o combustível mais caro e o mais em conta) tem desaparecido. Independentemente do posto ser com a chamada ‘bandeira’ – ou seja, quando o estabelecimento tem uma bandeira e revende combustível exclusivamente de uma marca, como Shell, Petrobras ou Ipiranga – ou do posto não ter uma bandeira (o que geralmente propicia um combustível mais em conta), a diferença do que o ararense pagava no local mais caro para o mais barato permaneceu próxima dos 10 centavos por diversas semanas, mas a realidade tem se modificado.

Agora o valor mais alto continua perto dos R$ 4,199, mas a gasolina já pôde ser encontrada pela cidade custando R$ 4,023 em um estabelecimento, enquanto noutros o preço de R$ 4,199 foi mantido. A reportagem da Tribuna chegou a encontrar, em diversos postos, o litro custando menos que R$ 4 – cena rara de se ver há algum tempo.

Com os preços atuais fica difícil saber se vale a pena utilizar o álcool ou a gasolina. Mesmo rendendo menos, o custo do etanol permanece muito perto dos 70% do custo por litro da gasolina. Ou seja, a rigor, o custo por quilômetro rodado para quem está abastecendo com álcool ou gasolina tem sido similar – quando se considera que se consome 10 litros de álcool e 7de gasolina para percorrer o mesmo trajeto.

Apesar dos valores não serem tão discrepantes entre os municípios, quem enche o tanque de um veículo médio (48 litros) pode economizar um bom dinheiro abastecendo em postos da região. Isso porque enquanto o gasto para encher o tanque em postos de Araras, em média, fica em R$ 136,08 com etanol, em Limeira a mesma quantidade de etanol custa, em média, R$ 126,04 (R$ 10 a menos).

Já o gasto médio para encher o tanque com gasolina em postos de Araras fica em R$ 196,56; em Limeira a mesma quantidade de gasolina custa, em média, R$ 187,54 (quase R$ 10 a menos).

Veja as tabelas de preços do custo da Gasolina e do Etanol (álcool) na região na Edição Impressa da Tribuna deste sábado (28 de abril)