Garantia

O começo da caminhada de Pedrinho no Corinthians causa um misto de empolgação e preocupação nos torcedores. A cada boa atuação do garoto, a pergunta é inevitável: até quando o Timão conseguirá segurar o jogador de 19 anos, um dos mais promissores que surgiram recentemente no clube? Protegida por um contrato recém-renovado até 31 de dezembro de 2020 e por uma multa de 50 milhões de euros para clubes do exterior, a diretoria do Corinthians garante que não faz planos para a venda dele. O clube é dono de 70% e, caso o negocie futuramente, receberá uma bolada considerável. Com Guilherme Arana, destaque na ótima campanha no Brasileirão, o Corinthians possui somente 40%.

Oportunidade

O São Paulo tem a chance de sair da zona de rebaixamento neste sábado. Para isso, uma das alternativas é conquistar a primeira vitória como visitante no Campeonato Brasileiro. Até agora, em oito partidas disputadas, a equipe tem um empate e sete derrotas atuando fora do Morumbi. Neste final de semana, o rival será o embalado Botafogo, que vem de classificação à semifinal da Copa do Brasil. O duelo será disputado no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 16h.

100%

Apesar da eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil, na última quarta-feira, após vencer o Flamengo por 4 a 2, na Vila Belmiro, o Santos vive bom momento na temporada. Ainda assim, Levir Culpi admite que a equipe não está 100% preparada e que é preciso fazer ajustes para as oitavas de final da Taça Libertadores e a sequência do Brasileirão. Durante esse tempo, o setor defensivo evoluiu. Antes do confronto com os cariocas, o Alvinegro não sofria gols havia quatro jogos. Outra melhora foi no ataque, que marcou oito nos últimos três duelos.

Time ideal

Do treino da manhã de sexta-feira até a partida contra o Barcelona de Guayaquil, em 9 de agosto, pela Libertadores, Cuca terá 12 dias para montar seu Palmeiras ideal capaz de reverter a vantagem dos equatorianos e avançar para as quartas de final da competição sul-americana. Ainda procurando a formação titular, o treinador afirmou que pretende usar uma equipe alternativa após o duelo contra o Avaí, neste sábado, às 19, na arena, pelo Campeonato Brasileiro. O Verdão enfrentará Botafogo no dia 2, e Atlético-PR, dia 6. Tudo para pegar quem ele pretende escalar na decisão da Libertadores e treinar exclusivamente pensando no mata-mata.

Legado

Uma memória viva e revivida na Arena Condá. As defesas de Jandrei na decisão por pênaltis diante do Defensa y Justicia emocionaram a Chapecoense e alcançaram o coração de uma mãe no interior do Paraná. Desde o acidente de 29 de novembro, dona Ilaídes Padilha decidiu não acompanhar mais jogos de futebol. O que não dá é para passar imune a tudo que remete ao filho Danilo. E o filme repetido da Chape na Sul-Americana serviu para confortar o coração de quem zela pelo legado de um ídolo.