Gancho

O volante Gabriel terá de cumprir dois jogos de suspensão por conta dos gestos obscenos no clássico entre São Paulo e Corinthians, em 24 de setembro, no Morumbi. O jogador foi julgado na segunda-feira no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O departamento jurídico do clube não entrará com recurso, uma vez que o jogador pegou a pena mínima e é réu confesso. Desta forma, Gabriel desfalcará o Timão diante de Coritiba e Bahia, pelas 27ª e 28ª rodadas do Brasileirão. Camacho, Marciel e Fellipe Bastos são opções do técnico Fábio Carille para substituí-lo.

Outro endereço

O Palmeiras abrirá às 10 horas desta terça-feira a pré-venda de ingressos para a partida do dia 12, contra o Bahia, no Pacaembu. O ingresso para o Tobogã custará R$ 40 (R$ 60 a menos do que o mais barato na arena). Os sócios-torcedores terão exclusividade na compra pela internet (em www.avantipalmeiras.com.br) até quinta-feira, quando terá início a comercialização para o público em geral pelo site www.futebolcard.com. A partida será realizada no Pacaembu porque a arena será palco de dois eventos musicais em outubro. Nos dias 15 e 18, o local será palco dos shows de Paul McCartney e John Mayer, respectivamente. Por esse motivo, também o duelo contra a Ponte Preta, no dia 19, foi transferido para o estádio municipal.

Alívio

Um jogo inteiro sem sofrer gols. O São Paulo e seu torcedor não sabiam qual era essa sensação havia mais de dois meses. A vitória por 1 a 0 sobre o Sport, no último domingo, no Morumbi, quebrou uma sequência de 10 partidas nas quais o time sempre era vazado. As defesas de Sidão garantiram a vitória que também tirou o time da zona de rebaixamento depois de 13 rodadas. A última vez em que o São Paulo não sofreu gols em um jogo foi no dia 19 de julho, em outra vitória por 1 a 0, sobre o Vasco, também no Morumbi.

Esperança

Embora o técnico Levir Culpi não tenha se empolgado em relação às chances que o Santos tem de erguer a taça do Campeonato Brasileiro após vencer o Palmeiras por 1 a 0, na arena alviverde, no último sábado, o Peixe tem, sim, motivos para acreditar que a caça ao líder Corinthians é uma realidade. Com o triunfo, o Peixe foi a 47 pontos, 8 atrás do rival, que foi a 55 com o empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, em Belo Horizonte. O Grêmio, que venceu o Fluminense, em Porto Alegre, tem 46. O Palmeiras ficou nos 43.

Punição

O mau comportamento de torcedores em jogos da seleção brasileira rendeu mais uma punição da Fifa à CBF. A entidade máxima do futebol mundial divulgou na segunda-feira que a confederação brasileira recebeu uma advertência e foi multada em 10 mil francos suíços (R$ 32,5 mil) por cantos homofóbicos e uma cerimônia pré-jogo não aprovada na partida contra o Equador, no dia 31 de agosto, na Arena do Grêmio. A CBF já havia sido punida exatamente pela mesma infração em outras três oportunidades nas Eliminatórias, nas partida contra Colômbia, Bolívia e Paraguai. Nestas ocasiões, as multas foram de 20 mil, 25 mil e 35 mil francos suíços, respectivamente, contra os paraguaios, houve também o uso de sinalizadores.