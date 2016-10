Futsal feminino fará 2º jogo da final da Liga Ferreirense em casa

Foram divulgadas na quinta-feira (27) as datas das finais da Liga Ferreirense de Futsal Feminino 2016 – série prata. O confronto de ida entre...

Foram divulgadas na quinta-feira (27) as datas das finais da Liga Ferreirense de Futsal Feminino 2016 – série prata. O confronto de ida entre Araras x Cordeirópolis está marcado para dia 4 de novembro (sexta-feira), no Ginásio Municipal Governador Orestes Quércia, às 20h30, em Cordeirópolis. Já o de volta foi confirmado para o dia 12 (sábado), no Ginásio Municipal de Esporte Nelson Rüegger, a partir das 16h.

De acordo com o regulamento da competição regional, nas duas partidas, o gol marcado na casa do adversário conta como critério de desempate. A organização ainda ressalta que não haverá disputa de pênaltis, em caso de igualdade nos resultados das duas partidas. Se ocorrer, o título será decidido na prorrogação. Persistindo o empate no tempo extra, o título ficará com a cidade de melhor campanha nas fases anteriores do campeonato, que no caso é o time de Araras.

“Sabemos da qualidade de Cordeirópolis, um time bem treinado. É, digamos assim, uma equipe chata de se enfrentar. Além disso, existe uma rivalidade sadia entre as duas cidades, por ser um adversário conhecido por nós, uma equipe que sempre aparece em nosso caminho em campeonatos regionais. Por esse motivo, conquistar um resultado positivo na casa deles, se possível com gols, irá nos ajudar no confronto de volta, na nossa casa, no dia 12. Temos que entrar focados nos dois confrontos para comemorarmos no final. O time todo está muito confiante para levantar essa taça inédita”, disse o técnico ararense, Renato Fabricio dos Santos.

O treinador do time da Secretaria Municipal de Esporte ressalta que a conquista deste título inédito seria especial para o crescimento e evolução da modalidade no município. “Não podemos desperdiçar mais essa oportunidade de título. Essa é a quarta final de Liga que disputamos nos últimos cinco anos, com três vice-campeonatos. É hora de derrubar esse tabu. A Liga Ferreirense é uma das principais competições da nossa região e conquistá-la seria um grande objetivo. Um título iria levantar ainda mais a moral do futsal feminino desenvolvido pela Secretaria de Esporte”, finalizou o técnico.

Defendem as cores de Araras nesta edição 2016 da Liga: Iara Cristina, Kimberlyn Brandino, Jéssica Villar, Mayara Valle, Nágila Theodoro, Lidy Camilo, Luana Gomes, Luciana Santos, Lika Henrique, Daiane Cândido, Kelly Amorin, Mayara Ramos e Nathalia Stanfoca. A comissão técnica é formada pelo técnico Renato Fabrício dos Santos e pela auxiliar Caroline Franchini.

As melhores campanhas da equipe feminina ararense na Liga Ferreirense de Futsal foram três vice-campeonatos, sendo dois na série Ouro (2012 e 2013) e uma na Prata (2014). Em 2015, o time foi eliminado precocemente na fase de grupos do campeonato regional.