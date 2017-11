Futsal feminino de Araras conquista título inédito da Copa Record

A equipe de futsal feminina adulta de Araras conquistou na última segunda-feira (13) o título inédito da Copa Record de Futsal Feminino, valendo pela...

O título veio com uma vitória nos pênaltis contra Altinópolis por 6 a 5, após empate no tempo normal em 2 a 2 – gols de Araras foram marcados por Vanessa. A final foi no Ginásio Municipal de Cajuru.

Além do título da competição, Araras também foi premiada como a defesa menos vazada, com 8 gols sofridos na temporada. Antes de chegar na final, Araras eliminou Matão na semifinal. A melhor colocação de Araras nesta competição foi o 4º lugar de 2012.

O time ararense de futsal feminino é formado pela AFFFA (Associação de Futebol e Futsal Feminino de Araras) e Secretaria Municipal de Esporte, e o técnico é Renatinho.

Além da Copa Record, o futsal feminino de Araras também estava disputando simultaneamente a 3ª Copa do Interior Paulista de Futsal, organizada pela Liga Rioclarense, mas acabou sendo eliminado nas quartas-de-finais. No dia 5 deste mês, Araras enfrentou Caraguatatuba fora de casa e perdeu por 4 a 3. No jogo da volta, realizado no último sábado (11), no Ginásio Municipal Nelson Ruegger, Araras venceu no tempo normal por 3 a 1, mas na prorrogação acabou sendo derrotada por 1 a 0 e foi eliminada.