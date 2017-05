Futebol Veterano Acontece neste domingo (28) as semifinais do Campeonato de Futebol Veterano de Araras (acima de 38 anos), com dois jogos no...

Futebol Veterano

Acontece neste domingo (28) as semifinais do Campeonato de Futebol Veterano de Araras (acima de 38 anos), com dois jogos no Estádio Joel Fachini, a partir das 8h15. O Real Madri enfrenta o São Benedito, enquanto o Bela Vista joga contra o Calixto Gás e Água. Os jogos valendo o título e o terceiro lugar estão marcados para o domingo seguinte, dia 4 de junho, também no campo do Joel Fachini.

Preferência

Em grande fase no Corinthians, Guilherme Arana tem visto seu nome semanalmente especulado em clubes da Europa, como o Bordeaux, da França, time que tem os direitos econômicos do zagueiro Pablo e onde atua o amigo Malcom. Aos 20 anos, o lateral esquerdo garantiu que não há pressa para ser vendido e, se pudesse escolher o destino, gostaria de atuar na Espanha.

Choque Rei

O clássico de hoje entre São Paulo e Palmeiras, às 19h, no Morumbi, marcará o primeiro duelo de Rogério Ceni, em sua nova profissão, contra um técnico que o comandou enquanto goleiro. Atual campeão brasileiro, Cuca treinou o tricolor em 2004, ainda no início de sua carreira. Os dois, inclusive, tiveram problemas quando trabalharam juntos. Contratado após tirar o Goiás da zona de rebaixamento em 2003 e fazer ótima campanha no segundo turno, Cuca levou o São Paulo à semifinal da Libertadores daquele ano, mas caiu por um pacote que incluiu a eliminação para o Once Caldas, que seria campeão, uma campanha irregular no Brasileirão e também problemas com alguns jogadores.

Desabafo

Ricardo Oliveira fez uma auto-avaliação sobre o seu desempenho em 2017, deixou claro que não está satisfeito e despistou sobre renovação de contrato com o Santos – o atual vínculo vai até o fim deste ano. O centroavante, que é a principal esperança de gols do Santos, tem só quatro gols em 15 partidas no ano, uma média inferior a do zagueiro David Braz, por exemplo. “Eu não estou satisfeito com meus números. Eu sou o número 9, sei o que posso produzir para o time. Sei reconhecer quando eu não consigo finalizar muito dentro de um jogo”.

Alonso x Hamilton

No próximo domingo, Fernando Alonso largará da quinta colocação no grid, para tentar vencer as 500 Milhas de Indianápolis pela primeira vez na carreira. Quando for dada a largada na tradicional corrida da Fórmula Indy, o mundo inteiro já saberá quem venceu o GP de Mônaco da Fórmula 1. Lewis Hamilton estará em Monte Carlo, e terá tempo à tarde para ver o rival bicampeão do mundo na busca pelo troféu Borg Warner.

Bomba no futebol

A Polícia Civil da Paraíba realizou na sexta-feira uma operação para prender uma quadrilha acusada de explosões a caixa eletrônicos, assalto e tráfico de drogas. Foram cumpridos 10 mandados de prisão, e entre os presos está o lateral direiro Fabiano Buchecha, que jogou pelo Treze durante o Campeonato Paraibano deste ano. O atleta é de Campina Grande, mas foi detido em São Paulo, durante um treino da Portuguesa. Segundo o delegado Cristiano Santana, o jogador atuava como “olheiro”: a pessoa que identifica eventuais alvos, estuda o cotidiano do local e repassa para a quadrilha executar o roubo.