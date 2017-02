Futebol espetáculo 1 Do mesmo jeito que existem muitos clubes ou seleções que conseguiram conquistar campeonatos importantes jogando bonito e plasticamente, também existem aqueles...

Futebol espetáculo 1

Do mesmo jeito que existem muitos clubes ou seleções que conseguiram conquistar campeonatos importantes jogando bonito e plasticamente, também existem aqueles times que surpreenderam e foram também campeões, mesmo com times limitados e/ou jogando defensivamente. Esse assunto já moveu calorosos debates em todo o mundo. Tipo: qual seleção brasileira foi a melhor, a de 1982 de Telê Santana, eliminada pela Itália nas quartas-de-finais, ou a de 1994 de Parreira, campeã do mundo?

Futebol espetáculo 2

O Barcelona virou exemplo de jogar bonito nas últimas décadas, pois sempre contrata alguns dos melhores jogadores do planeta e dá valor ao jogo bonito. Ganhou muitos campeonatos – 4 Ligas dos Campeões nos últimos anos (2006, 2009, 2011 e 2015). Entretanto, a goleada sofrida diante do Paris Saint-Germain por 4 a 0 na terça-feira, nas oitavas da Liga, coloca novamente o assunto em debate. O Atlético de Madri, por exemplo, não jogando plasticamente, chegou em duas finais da Liga nos três últimos anos (perdeu para Real Madrid em ambas). Resta saber se o trio MSN vai conseguir reverter esse placar elástico no jogo da volta, em março, ou se toda a magia do Barcelona de hoje vai sucumbir, mesmo tendo Messi em seu elenco, pra mim o melhor jogador do mundo.

Quero a Libertadores

A Libertadores virou sonho de consumo de qualquer time grande do Brasil, também pelos próprios torcedores. Se seu time do coração está na Liberta, fica a expectativa de ser campeão; e se não está, certamente está na expectativa de um time bom para conseguir se classificar via Brasileirão para a edição do ano seguinte. O mesmo acontece na Europa há muitos anos: o sonho da Liga dos Campeões. A fase de grupos da Libertadores deste ano começa somente dia 7 de março. Palmeiras, Santos, Flamengo, Atlético/MG e Grêmio já estão na fase de grupos, enquanto Botafogo e Atlético/PR disputam as fases preliminares.