Futebol de base: Sayão e Associação Atlética são campeões sub-7 e sub-9

As escolinhas de futebol do Sayão Futebol Clube e da Associação Atlética Ararense foram as campeãs das categorias sub-7 e sub-9 do Campeonato Municipal de Futebol de Base 2017.

As finais aconteceram na última sexta-feira (30) no Campo do Sayão. Pela categoria sub-7 (ou seja, para crianças até sete anos) a equipe do Sayão Futebol Clube foi a campeã, vencendo a equipe do União São João/Bata por 3 a 1 – esta equipe ficou com o vice-campeonato.

Já na categoria sub-9 a campeã foi a equipe da Associação Atlética Ararense; o time que ficou com o segundo lugar foi o S.E. José Ometto – projeto de futebol de base daquela região. A Associação Atlética venceu a equipe do José Ometto por 2 a 0.

As disputas de 3º e 4º lugares foram realizadas antes, na terça-feira passada (27), no campo do Iko Sports. As medalhas de bronze foram conquistadas pelos times da Associação Atlética Ararense (na sub-7, que derrotou a equipe do S.E José Ometto por 3 a 0) e do Gema F.C (na equipe do sub-9, que derrotou a equipe do Sayão por 4 a 3).

“Foram dois bons jogos, da maneira como as crianças e pais merecem: com segurança. Unidade do Samu presente, distribuição de pipocas e suco para os presentes, além da premiação aos campeões”, comentou o secretário de Esportes, Douglas Marcucci.

Campeonato Municipal de Futebol de Base 2017

• Categoria – Sub-7:

Campeão: Sayão F.C

Vice Campeão: União São João/Bata

3°colocado: Associação Atlética Ararense

4° colocado: S.E. José Ometto

Artilheiro: Kauã Costa Campos (Sayão F.C.) – 8 gols

Defesa menos vazada: Sayão F.C – 10 gols

• Categoria – Sub-9:

Campeão: Associação Atlética Ararense

Vice Campeão: S.E. José Ometto

3°colocado: Gema F.C.

4° colocado: Sayão F.C.

Artilheiro: Pedro Henrique Ferreira dos Santos (S.E. José Ometto) – 17 gols

Defesa menos vazada: A.A.Ararense – 5 gols