Futebol Amador define semifinalistas da 2ª Divisão

Os jogos valendo pelas quartas-de-finais da 2ª Divisão do Campeonato Municipal de Futebol Amador aconteceram no último domingo (19), no Estádio Municipal Joel Fachini, definindo os quatro classificados para as semifinais.

Foram dois jogos pela manhã e outros dois à tarde. Na manhã, o Grena/Nestlé goleou o Junto e Misturado por 4 a 0 e garantiu sua classificação, e em seguida, o São João-B venceu o Unidos do Boteco e também avançou. Na parte da tarde, o Pastre venceu o Arsenal por 1 a 0, enquanto o Guerreiros venceu o Família Campão pelo mesmo placar.

Como a divisão principal do Amador já tinha definido os quatro semifinalistas, agora as duas divisões terão os jogos das semifinais no próximo domingo (26), novamente no Estádio Joel Fachini. De manhã acontecem os dois confrontos da 2ª Divisão, e à tarde será a vez da divisão principal.

2ª Divisão

Quartas-de-finais

Domingo (19):

Grena/Nestlé 4 x 0 Junto e Misturado

São João B 3 x 1 Unidos do Boteco

Pastre 1 x 0 Arsenal

Guerreiros 1 x 0 Família Campão

Semifinais

Domingo (26/11), Estádio Joel Fachini:

8h: São João-B x Grena/Nestlé

10h: Pastre x Guerreiros

1ª Divisão

Semifinais

Domingo (26/11), Estádio Joel Fachini:

13h45: José Ometto x Salão do Zé Mário

15h45: Praça V x RMA