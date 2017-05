Furto de veículos tem aumento de 25% no Centro

Sem a zona azul, o furto de veículos na região central cresceu 25% de janeiro a março deste ano (1º trimestre), afirma o capitão...

Compartilhe em suas redes sociais!

Sem a zona azul, o furto de veículos na região central cresceu 25% de janeiro a março deste ano (1º trimestre), afirma o capitão da 2ª Companhia da Polícia Militar de Araras, Helington Ilgges da Silva. Dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) confirmam o aumento e o policiamento foi ampliado na região para combater o crime.

Segundo a SSP, de janeiro a março os criminosos furtaram 85 veículos contra 80 no mesmo período de 2016 – aumento de 6,25%. Entretanto, nas contas da própria PM local, o aumento de furtos na região central foi de 25% – quantidade de veículos furtados só nesta região não foi divulgada.

A alta já era esperada pela PM, pois sem fiscais de trânsito da empresa Estapar/Hora Park, que era responsável pelo sistema do estacionamento rotativo pago, a ação dos criminosos ficou mais fácil.

A explicação é simples: a constante presença dos fiscais inibia os bandidos que furtavam veículos no Centro, mas em ruas que ficam mais afastadas da Praça Barão de Araras. Sem a zona azul desde o início deste ano, este tipo de crime migrou de ruas que ficam na região da Santa Casa e outras como a Nunes Machado, por exemplo, para os arredores da Praça Barão e ruas Júlio Mesquita e Tiradentes.

“De certa forma, a presença dos fiscais afastava os criminosos do entorno da Praça Barão. A grande maioria dos furtos sempre ocorreu na região central, mas aumentou neste ano média de 25% apenas na localidade citada”, confirma o capitão.

Ilgges disse que a PM ampliou o patrulhamento na região citada e aguarda o retorno da zona azul para que a situação se inverta. “Esperamos que a zona azul volte e como a ajuda da Guarda Municipal, que ficará responsável pela fiscalização, o ganho para a segurança na região central será grande”, frisa.

No mesmo período o roubo de veículos aumentou na cidade, mas ao contrário dos furtos – que aconteceram em sua maioria no Centro – os roubos são espalhados. Foram roubados 17 veículos neste ano contra 10 em 2016 – aumento de 70%.

Furtos contra patrimônio ficam estáveis, roubos caem

Os furtos em geral, que são contra patrimônio, ficaram estáveis no 1º trimestre deste ano na comparação com mesmo período de 2016. Foram 308 casos (2016) e 311 neste ano – alta de quase 1%. Os roubos caíram no mesmo período de forma significativa, de 80 (2016) para 60 (2017), queda de 25%.

No caso do roubo, Ilgges aponta que a cidade sempre registrou média de um por dia – 30 no mês – e a meta é reduzir abaixo de 20 casos em cada mês. “Araras sempre ficou taxada pela histórica média de 30 casos mensais, sendo um por dia. A minha meta é baixar para 20 casos no mês, ou menos e os indicadores registrados nos últimos cinco meses confiram a tendência”, explica.

De fato, de janeiro a março deste ano a média ficou em 20 roubos por mês: janeiro (19), fevereiro (20) e março (21). Janeiro de 2016 teve 23, fevereiro 29 e março 28. “Tenho que trabalhar com metas na estatísticas em prazo de seis meses e com índices atingíveis e já é possível verificar números abaixo de 20”, enfatiza.

Sobre os furtos, o capitão orienta que a população precisa registrar boletim de ocorrência para que a polícia saiba onde aumentar o patrulhamento. Março teve alta dos furtos – de 85 (fevereiro) para 132 em março. Recentemente, moradores do Portal do Sol, zona leste, reclamaram dos furtos constantes nas residências.

“A população precisa registrar boletim de ocorrência, pois há casos que a PM não teve conhecimento. É preciso registrar o boletim de ocorrência e acionar a PM pelo 190 e com o registro a polícia desempenha ações na mancha criminal, que neste caso é o bairro que está com registros. O policiamento foi ampliado naquela região”, finaliza.

Crimes registrados 1º trimestre

Crime 2016 2017

Roubo (geral) 80 60

Furto (geral) 308 311

Roubo veículos 10 17

Furto veículos 80 85

Fonte: Segurança Pública de São Paulo